Justina Partikė parodė rezultatą po plastinės operacijos: pasakė, kas nepatinka

Moteris sugrįžo pas plastikos chirurgą Donatą Samsanavičių, kuris šį kartą atliko šlaunų odos pertekliaus šalinimą po didelio svorio numetimo ir pašalino riebaliuką nuo pasmakrės.
„Viskas praėjo sklandžiai – kaip visada, operaciją ištvėriau lengvai, su šypsena ir pagaliau jau esu namuose. Begalinis pasitikėjimas gydytoju ir visa komanda – jausmas, kai esi saugiose rankose, yra neįkainojamas,“ – po operacijos džiaugėsi Justina.
Nors gijimo laikotarpis užtruks kelis mėnesius, praėjus 10 dienų po operacijos, Justina nusprendė parodyti tarpinį rezultatą.
Savo „Instagram“ paskyroje ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pademonstravo savo veido pokyčius.
Gydytojui leidus, moteris nusiėmė specialų kompresinį veido įtvarą ir parodė, kaip jos veidas atrodo po operacijos.
Jis buvo šiek tiek sutinęs ir tai nėra galutinis rezultatas, tačiau jau galima matyti pastebimus pokyčius.
„Viskas dar yra ištinę ir dar turiu štai tokias žymes nuo siurbimo. Kaip matote, labai gražiai susitraukė ši vieta, o kas man labiausia nepatinka, tai štai šitos vietos. Aišku, visas tinimas dar egzistuoja ir jis bus, bet atrodo, kad turiu buldogo žandukus“, – kalbėjo ji.