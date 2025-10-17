Lrytas Premium prenumerata tik
Krepšinio rungtynėse apsilankiusi Ž. Pinskuvienė stebino savo įvaizdžiu: tokios jos dar nematėte

2025 m. spalio 17 d. 14:50
Lrytas.lt
Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė (50 m.) su savo vyru Jonu Pinskumi (66 m.) jau ne kartą nustebino internautus savo gera nuotaika. Taip nutiko ir šįkart – ketvirtadienio vakarą krepšinio rungtynėse apsilankiusi pora neslėpė pakilių emocijų ir demonstravo kitokį, nei įprastai, stilių.
Politikė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotraukomis, kuriose įsiamžino su savo vyru.
Pora atrodė puikiai nusiteikusi ir palaikė „Žalgirio“ komandą.
Jiedu buvo pasipuošę komandos atributika ir atrodė kaip tikri sirgaliai.
Nors dažniausiai Živilę ir Joną galima matyti pasitempusius, su oficialiomis aprangomis, šį kartą pora leido sau visiškai atsipalaiduoti ir pasirinko patogią aprangą.
Ž. Pinskuvienė dėvėjo džinsus, prie kurių priderino jaukų megztuką su piešinėliais, o J. Pinskus vilkėjo tamsų megztinį.
Nuotraukas merė paviešino dar prieš prasidedant rungtynėms – ji neslėpė emocijų ir su nekantrumu laukė pradžios.
„Žalgirio“ arenoje laukia emocijų ir azarto kupinas Eurolygos vakaras.
Kauno „Žalgiris“ stoja į kovą su „Olimpia Milano“, – dar prieš rungtynes prie nuotraukų rašė Ž. Pinskuvienė.
Primename, kad ketvirtadienio vakarą su „Olimpia Milano“ susikovusiam Kauno „Žalgiriui“ išplėšti pergalės nepavyko – komanda prieš italus patyrė pralaimėjimą (78:89).
