Žmonės

Kvepia sužadėtuvėmis? Monika Ostrenkova ir brazilas Rafaelis Ledesma svarsto apie rimtą žingsnį

2025 m. spalio 17 d. 19:07

Merginų grupės „Panteros“ lyderė, „TV Pagalbos“ žurnalistė Monika Ostrenkova jau kiek daugiau nei pusę metų šiltus jausmus puoselėja Lietuvoje puikiai žinomam futbolininkui, brazilui treneriui Rafaeliui Ledesma.
Nors pora daug apie santykius nekalba, jie pažėrė intriguojančių detalių apie savo ryšį.
Kartu apsilankę Renatos Šakalytės-Jakovlevos tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Monika ir Rafaelis prabilo net apie... sužadėtuves.
Rafaeliui santuoka būtų trečioji. Pirmą kartą jis vedė Brazilijoje, antrą – Lietuvoje, kur su žmona susilaukė dviejų vaikų.
„Esu toks žmogus, kad jei kažko noriu – einu iki galo. Manau, kad viskas gražu ir vyksta žingsnis po žingsnio, nori žengti tolimesnį“, – laidoje kalbėjo R. Ledesma.
O vedėjai pasiteiravus ar kvepia sužadėtuvėmis treneris šypsodamasis tai patvirtino.
Jis pridėjo, jog skubėti nesinori, tačiau laukti, jei viskas santykiuose gerai taip pat neverta.
„Niekada neturėjau tokio žmogaus, kaip Monika“, – pridėjo jis.
