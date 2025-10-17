Kvepia sužadėtuvėmis? Monika Ostrenkova ir brazilas Rafaelis Ledesma svarsto apie rimtą žingsnį

Nors pora daug apie santykius nekalba, jie pažėrė intriguojančių detalių apie savo ryšį.
Kartu apsilankę Renatos Šakalytės-Jakovlevos tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ Monika ir Rafaelis prabilo net apie... sužadėtuves.
Rafaeliui santuoka būtų trečioji. Pirmą kartą jis vedė Brazilijoje, antrą – Lietuvoje, kur su žmona susilaukė dviejų vaikų.
„Esu toks žmogus, kad jei kažko noriu – einu iki galo. Manau, kad viskas gražu ir vyksta žingsnis po žingsnio, nori žengti tolimesnį“, – laidoje kalbėjo R. Ledesma.
O vedėjai pasiteiravus ar kvepia sužadėtuvėmis treneris šypsodamasis tai patvirtino.
Jis pridėjo, jog skubėti nesinori, tačiau laukti, jei viskas santykiuose gerai taip pat neverta.
„Niekada neturėjau tokio žmogaus, kaip Monika“, – pridėjo jis.
