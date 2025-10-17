Monika Liu atsisveikino su senu automobiliu ir sėdo į naują visureigį

Apie tai ji pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
„Nauji ratai! 3 metai ir atsisveikinau su savo mažyte XC40. Įsitikinau VOLVO komfortu ir patikimumu, todėl nedvejojau, kad ir kitas mano automobilis bus VOLVO.
Šį kartą mano širdį pakerėjo atnaujintas XC60 visureigis – labai erdvus (kad tilptų ir šuniukai, ir koncertinės suknelės), dar gražesnis, dar išmanesnis ir toks pat užtikrintai saugus.
Man ši savybė yra viena svarbiausių, nes tiek kursuodama kasdieniais reikalais, tiek keliaudama į koncertus skirtinguose miestuose noriu jaustis ramiai ir saugiai“, – rašė Monika.
Dainininkė taip pat paviešino kelis kadrus, kuriuose ji įsiamžino savo naujame automobilyje.
Iš nuotraukų matyti, kad ji pasirinko elegantiškai atrodantį rudos spalvos „Volvo“ visureigį.
