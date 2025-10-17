Susižadėjo dainininkė Gintarė Korsakaitė ir jos mylimasis Vytautas Gudzinevičius

Romantiškos piršlybos Italijoje įvyko po pusantrų metų draugystės.
Apie tai atlikėja pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
Ten ji paviešino kvapą gniaužančius kadrus kartu su sužadėtiniu Vytautu, o už jų matyti ir nuostabus Italijos kraštovaizdis.
Kitose nuotraukose iš Gintarės veido nedingo šypsena. Neslėpdama emocijų ji parodė ir dailų sužadėtuvių žiedą.
„Mes susižadėjom. Kiek reikia laiko, kad suprastum, kad čia tavo žmogus? Mums prireikė 1,5 m. Vytas mane nusiskraidino į Italiją ir padovanojo vienas gražiausių gyvenime akimirkų!“, – rašė ji.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai šia gražia proga.
Gintarė Korsakaitėsusižadėjožiedas
