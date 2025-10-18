Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

Monika Falcon pademonstravo dar vieną stulbinantį įvaizdį: pribloškė elegancija

2025 m. spalio 18 d.
Atlikėjos Giulijos dukra, operos solistė Monika Falcon (37 m.) jau ne kartą nustebino gerbėjus savo dailia išvaizda. Šį kartą moteris pademonstravo dar vieną abejingų nepalikusį įvaizdį.
Savo „Instagram“ paskyroje ji paviešino nuotraukas su dar nematyta suknele.
Prigludusi ruda, ilga suknelė išryškino Monikos figūrą ir įvaizdžiui suteikė subtilios elegancijos.
Prie šios puošnios suknelės moteris priderino rudus batelius smailiu galu.
Taip pat moteris pasipuošė masyviu vėriniu su širdele.
Šiuo įvaizdžiu žavėjosi ne vienas internautas – kol vienė spaudė tik patiktukus, kiti nepasikuklino parašyti komentarą ir pagirdi Monikos įvaizdį.
