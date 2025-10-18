Monika Falcon pademonstravo dar vieną stulbinantį įvaizdį: pribloškė elegancija

Savo „Instagram“ paskyroje ji paviešino nuotraukas su dar nematyta suknele.
Prigludusi ruda, ilga suknelė išryškino Monikos figūrą ir įvaizdžiui suteikė subtilios elegancijos.
Prie šios puošnios suknelės moteris priderino rudus batelius smailiu galu.
Taip pat moteris pasipuošė masyviu vėriniu su širdele.
Šiuo įvaizdžiu žavėjosi ne vienas internautas – kol vienė spaudė tik patiktukus, kiti nepasikuklino parašyti komentarą ir pagirdi Monikos įvaizdį.
Monika SakalauskaitėGiulijos dukra MonikaGiulija
