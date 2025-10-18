Vidas Bareikis pakeitė sceninį vardą

Dabar žinomas vyras prisistato pseudonimu „VB by the Sea”.
Pasikeitusį sceninį vardą galima pastebėti ir „Youtube“ platformoje.
Ten V. Bareikis sukūrė naują paskyrą pavadinimu „VB by the Sea” ir paviešino kelias savo dainas.
Savo naująjį albumą anglų kalba Vidas pristatė ne kur kitur, o Los Andžele.
Ten jis surengė nepamirštamą vakarą, į kurį atvyko artimieji, bičiuliai ir JAV muzikos pasaulio įžymybės.
Beje, albumo pristatyme pasirodė ir Los Andžele gyvenanti Simona Milinytė (29 m.).
VB by the Sea – HERE AND NOW:
