Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vidas Bareikis pakeitė sceninį vardą

2025 m. spalio 18 d. 17:55
Lrytas.lt
Dainininkas Vidas Bareikis (39 m.) neseniai žengė į naują etapą – jis ne tik pristatė pirmąjį anglišką albumą „Here and Now“, bet ir pakeitė sceninį vardą.
Daugiau nuotraukų (15)
Dabar žinomas vyras prisistato pseudonimu „VB by the Sea”.
Pasikeitusį sceninį vardą galima pastebėti ir „Youtube“ platformoje.
Ten V. Bareikis sukūrė naują paskyrą pavadinimu „VB by the Sea” ir paviešino kelias savo dainas.
Savo naująjį albumą anglų kalba Vidas pristatė ne kur kitur, o Los Andžele.
Ten jis surengė nepamirštamą vakarą, į kurį atvyko artimieji, bičiuliai ir JAV muzikos pasaulio įžymybės.
Beje, albumo pristatyme pasirodė ir Los Andžele gyvenanti Simona Milinytė (29 m.).
VB by the Sea – HERE AND NOW:
Vidas BareikisvardasMuzika
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.