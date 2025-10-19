Kristina Meseguer privertė išsižioti: karšti kadrai sprogdina socialinius tinklus

Socialiniuose tinkluose ji publikavo nuotraukas iš baseino, kuriose ji vilkėjo tik leopardo raštais puoštą maudymosi kostiumėlį.
Tiesa, kadre buvo ir dar vienas objektas – didžiulis pripučiamas flamingas.
Kaip visuomet pašmaikštauti mėgstanti Kristina nepraleido progos to padaryti ir dar kartą.
„Aš nesuprantu, kaip žmonės, gimę 2000-aisiais, gali būti 25-erių, kai aš gimiau 1983-aisiais ir man irgi 25…“, – prie nuotraukos rašė ji.
Primename, kad į Vietnamą K. Meseguer atvyko ne per seniausiai. Iki tol keletą mėnesių ji mėgavosi Balio saule.
Balis moteriai atnešė ir naujų gyvenimo pamokų, ir atradimų. Visgi, kad ir kaip bebūtų, K. Meseguer neišvengė iššūkių.
„Tai kodėl gi aš išvykau iš Balio ir atsidūriau Vietname?
Ne, ne todėl, kad baigėsi viza – ją dar turiu beveik visiems metams. Ir ne dėl to, kad čia pigiau – kainos beveik tos pačios, tik wifi greitesnis, o tarakonai – labiau motyvuoti ir gerai skraido. Tiesiog Balio vėjai nutilo, o mano širdis dar norėjo skraidyti.
Kite surfingo sezonas ten baigėsi, o čia – tik prasideda. Tai su Styvuku susipakavom sparnus ir atskridom į Vietnamą gaudyt vėjo ir nuotykių…
Čia beždžionių nėra – bet užtat medūzų tiek, kad jos turbūt laukė manęs kaip desertinio varianto. Plauki, o aplink viskas vibruoja nuo gyvybės ir adrenalino – niekad nežinai, ar čia bangos, ar kažkas ruošiasi tavęs paragauti“, – rašė Kristina.
Kristina MeseguerVietnamaskadrai
Rodyti daugiau žymių