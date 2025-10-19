Lrytas Premium prenumerata tik
Rūta Mikelkevičiūtė paviešino istorinius kadrus ir prabilo apie standartus: „Gaudavau „komplimentų“

2025 m. spalio 19 d. 07:23
Lrytas.lt
„Ar pamenate šią porą?“ – į savo sekėjus instagrame kreipėsi viena populiariausių Lietuvos televizijos vedėjų Rūta Mikelkevičiūtė. Ji paviešino istorinius kadrus su buvusiu kolega Andriumi Kunčina.
Laidos „Nuo...iki...“ gerbėjai puikiai atpažįsta šiuos veidus. R.Mikelkevičiūtė pripažino, kad tuo metu neatitiko televizijos standartų, tačiau dėl to nesuko sau galvos.
„Tadam! Nuo...iki... laidos pirmieji vedėjai. Andrius Kunčina ir aš. Čia man kokie 23-25 metai!
Pamenu, tada dažniausiai gaudavau „komplimentų“ dėl vadinamo „babyface“ arba tokio vaikiško veidelio. Suprask, nei čia seksualumo, nei žavesio, nei moteriškumo.
Tais TOP modelių piko laikais, žinot, ką tai reiškia?
Nesielvartavau, bet aišku, norėjau ir putlių lūpų, ir skvarbių akių, ir tokios gulbės eisenos – įeinu ir visi atsisėda!
Ok, bent atsisuka! TELEVIZIJOJE, juk, dirbu! Bet dabar galiu jaunutes merginas nuraminti.
Tas, kurios mano, kad gamta joms kažko išvaizdoje pagailėjo.
Gamta nieko jums, mergaitės, nepagailėjo, ji labai gudriai viską išdėliojo. Būkit ir jūs tokios gudrios – dėkit dabar viską į savo galvą: siekit, eikit, kopkit, mokykitės, semkit žinių ir patirties. Pamatysit, kaip jūsų žiedas išsiskleis! Pamatysit. Ta antra foto liuks, tiesiog!“ – rašė ji.
