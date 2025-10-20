„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ parodė savo poziciją dėl R. Žemaitaičio: ėmėsi ryžtingų veiksmų

Apie šį žingsnį grupės nariai pranešė savo „Facebook“ paskyroje, kur pasidalijo aiškia pozicija ir priežastimis, kodėl nusprendė pasitraukti iš renginio.
„Šeštadienį priėmėme sprendimą nekoncertuoti „Medžiotojų ir žvejų draugijos“ šventėje. Atvykę į renginį sužinojome, kad jame dalyvauja ir ant scenos kalbą sakė Konstituciją pažeidęs politikas Remigijus Žemaitaitis. Politinės partijos, kuriai vadovauja šis politikas, veikla mums yra nepriimtina“, – rašoma grupės įraše.
Atlikėjai taip pat pabrėžė, kad tylėti tokioje situacijoje jiems būtų reiškę pritarti, todėl nusprendė savo vertybes parodyti ne žodžiais, o veiksmais.
„Atsiprašome visų, kurie laukė mūsų koncerto, tačiau turėjome būti ištikimi savo principams ir vertybėms. Tylėjimas būtų pritarimas. Mes renkamės kalbėti veiksmais“, – teigė jie.
Įrašo pabaigoje „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ išreiškė palaikymą Lietuvos kultūros bendruomenei, kuri, pasak grupės, šiuo metu drąsiai gina demokratijos ir žmogaus teisių vertybes.
„Reiškiame palaikymą visai kultūros bendruomenei, kuri šiuo metu tvirtai stovi ir saugo mūsų valstybės vartus“, – pridūrė jie.