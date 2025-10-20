Beata Nicholson pasidalijo itin jautriu įrašu: prakalbo apie klastingą ligą

Spalis visame pasaulyje simboliškai nusidažo rožine spalva – tai mėnuo, skirtas priminti apie kovą su krūties vėžiu. Savo asmenine patirtimi paliesta netekties nuo vėžio, Beata ragina moteris neatidėlioti ir pasirūpinti savo sveikata.
„Širdis dūžta, kai girdi istorijas apie netektis.
Krūties vėžys. Tokių skausmo istorijų esame girdėję visi. Mano pačios mama mirė nuo vėžio – tiesa, ne krūties, o kraujo...
Ir štai sutapimas – prieš savaitę man paskambino iš privačios klinikos, kur darau krūtų echoskopiją: atsilaisvino vieta, gal noriu ateiti? Aišku, kad užsirašiau ir nuėjau šiandien. Ir taip – net žindančioms galima tikrintis.
Gydytojas sakė, kad krūties vėžys kasmet vis jaunėja. O dabar ir mamograma kompensuojama nuo 45 metų.
Jei nerandate laiko dėl savęs – raskite dėl savo vaikų, vyro, tėvų!
Pagalvokite, kiek skausmo jiems sukeltų jūsų liga ar netektis.
Laiku aptikus – beveik 100 proc. pasveiksta.
Tad nepalikite – ai, kažkada vėliau… tiesiog padarykite tai! Ženkite žingsnį!
Užsirašykit tą darbą rytojui – jei jau šiandien nepavyks!
Aš echoskopiją atlikau privačiai – kainavo pigiau nei kvepalai ar suknelė.
Lietuvoje net viena iš devynių moterų išgirs krūties vėžio diagnozę.
Neatidėliokite. Paskambinkite, gaukite siuntimą, užsirašykite.
Žinau daug apie šią ligą – dalyvavusi esu įvairiose iniciatyvose @iwavilnius @blossomofhopecharity.
Spalio mėnuo rožine spalva visame pasaulyje primena apie tai! Gyvenimas – dovana“, – jautriai rašė ji ir ragino tikrintis sveikatą.