Gintarė Armalė metė sau rimtą iššūkį: iš grožio pasaulio – į sporto stovyklą Alpėse

„Kalnai man visada buvo stiprybės šaltinis. Šįkart norėjau ne tik pabėgti nuo rutinos, bet ir išbandyti save situacijose, kur nėra vietos komfortui – tik jėgai, susitelkimui ir ištvermei“, – pasakoja Gintarė.
Griežta disciplina nuo pirmos minutės
Stovykloje tvyrojo griežta tvarka – čia viskas buvo paremta disciplinos, susikaupimo ir pagarbos principu, būdingu tradiciniams Šaolino mokymams.
Rytas prasidėdavo anksti – jau 7 valandą. Dieną atverdavo krosas po kalnus, po kurio sekdavo ištvermės ir jėgos treniruotės: dalyviai turėdavo nešti vieni kitus į kalną, atlikti kung fu bazinius judesius, atsispaudimus, bokso kombinacijas ir kvėpavimo pratimus, ugdančius fizinę bei psichologinę kontrolę.
„Ten nebuvo vietos pasiteisinimams ar silpnumui. Viskas grįsta pagarba mokytojui ir grupei. Jei pavargai – dirbi toliau, jei skauda – įkvepi ir tęsi. Tai patirtis, kuri išgrynina charakterį“, – dalijasi Gintarė.
Grožio pasaulis ir moteriška Yin energija
Pasak Gintarės, grožio industrija, kurioje ji veikia daugelį metų, remiasi švelnia, kūrybine ir intuityvia energija – tai, ką ji vadina moteriška Yin energija.
„Grožio sritis – tai pasaulis, kuriame daug subtilumo, pojūčio, intuicijos. Kai dirbi su moterimis, su jų emocijomis, išvaizda, vidiniu pasitikėjimu – čia viskas labai delikatu. Reikia švelnumo, estetinio pojūčio, gebėjimo pajausti kitą žmogų. Tai tarsi šokis su energija, kuri ramina, gydo, gražina. Tai yra moteriškoji Yin pusė – švelni, priimanti, kūrybiška“, – sako ji.
Tačiau, kaip priduria Gintarė, tokia energija kartais išsikrauna, jei nėra balanso. Todėl ji ir nusprendė pasinerti į visiškai kitokį pasaulį – Kung Fu stovyklą, kurioje dominuoja vyriškoji, aktyvioji Yang energija – jėga, ištvermė, disciplina ir kryptingumas.
Yang energija – drąsa griauti sienas
„Yang energija suteikia stiprybės eiti į priekį, griauti sienas ir stereotipus. Ji skatina nebijoti veikti, priimti sprendimus, kovoti už save. Tai jėga, kuri gimsta iš valios ir ryžto. Tačiau be kūrybinės Yin energijos visa ši kova netektų prasmės – juk būtent kūrybiškumas, intuicija ir meilė tam, ką darai, subalansuoja visą procesą“, – sako Gintarė.
Pasak jos, būtent šis vidinis derinys – Yang drąsa ir Yin kūrybiškumas – leidžia jai žengti į priekį tiek gyvenime, tiek profesinėje srityje.
Stovyklą vedė žinomi meistrai
Stovyklą vedęs Sacha Wenk – socialiniuose tinkluose išgarsėjęs Kung Fu meistras, dar žinomas kaip „TikTok Kung Fu vaikis“. Jis įkvepia milijonus žmonių savo energija ir gebėjimu kovos meną paversti gyvenimo filosofija. Jo mokymai jungia tradicinę Šaolino dvasią su šiuolaikinėmis kūno ir proto disciplinomis.
Fizinio pasiruošimo dalį vedė Daniil Donchenko, profesionalus MMA kovotojas iš Ukrainos, garsėjantis savo pasiekimais Europos kovos menų scenoje. Jis turi per 12 pergalių profesionalų lygoje, o 2024 m. laimėjo „The Ultimate Fighter (TUF)“ turnyro kovą nokautu pirmajame raunde.
„Daniil skatino ne tik fizinę ištvermę, bet ir kovą su savimi. Supratau, kad jėga ir moteriškumas nėra priešybės – jie gali būti vienas kitą papildantys dalykai“, – sako Gintarė.
Vakaro ritualai – kinų kultūros dvasia
Po dienos kupinos fizinių iššūkių, vakarais dalyviai pasinerdavo į kinų kultūros pažinimą. Vyko kaligrafijos pamokos, tradicinės arbatos ceremonijos bei pokalbiai apie Kinijos politiką, istoriją ir filosofiją. Šiuos vakarus vesdavo Lisa Zhu.
„Buvo nuostabu matyti, kaip net tokioje griežtoje disciplinoje yra vietos menui ir švelnumui. Kaligrafija, arbatos ritualai, pagarba kiekvienam judesiui – tai priminė, kad stiprybė be ramybės neturi prasmės“, – dalijasi Gintarė.
Sugrįžimas su nauju balansu
Po savaitės Kung Fu ir kalnų tylos Gintarė sako, kad grįžo ne tik fiziškai sustiprėjusi, bet ir energetiškai atsinaujinusi.
„Jaučiu, kad mano Yin energija – ta kūrybinė, švelnioji pusė – dabar yra subalansuota su Yang. Grožio industrijoje tai labai svarbu: kai turi jėgą, bet išlaikai švelnumą, tada tavo darbas tampa tikru meniniu procesu, o ne rutina“, – dalijasi Gintarė.
Kas toliau?
Gintarė atskleidžia, kad ši patirtis įkvėpė ją kurti naują projektą, susijusį su grožiu, sveikata ir vidiniu balansu.
„Noriu, kad kiekviena moteris suprastų – jėga ir moteriškumas gali eiti išvien. Kartais reikia tik išdrįsti išlipti iš savo komforto zonos“, – šypsosi ji.
kung fuGintarė Eimantaitė-ArmalėStovykla
