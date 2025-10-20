Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

I. Martinkėnaitė paviešino dar niekur nematytus archyvinius „Šeškių“ kadrus: kolegėms siunčia žinutę

2025 m. spalio 20 d. 13:36
Lrytas.lt
Dainininkė, grupės „Šeškės“ narė Ingrida Martinkėnaitė pravėrė prisiminimų lobyną ir mintimis sugrįžo į 2007 metus.
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo archyviniais kadrais, kuomet scena dalijosi su Karina Krysko ir Goda Alijeva.
Taip pat rodė kadrus iš pirmagimės Marijos krikštynų.
Prisiminimais Ingrida sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„2007 archyvas… tvarkydama Marijos kambarį radau seną albumą, toks savaime suprantamas dalykas, tais senais laikais, ir toks retas reiškinys šiais…
Mano dukrytės Marijos krikštynų šventė...
Ir mes trys, kolegės, draugės, bendražygės… Kartu jau 20 metų. O kiek dar priešaky.
Myliu iki mėnulio ir atgal“, – rašė žinoma moteris.
