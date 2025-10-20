I. Martinkėnaitė paviešino dar niekur nematytus archyvinius „Šeškių“ kadrus: kolegėms siunčia žinutę

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo archyviniais kadrais, kuomet scena dalijosi su Karina Krysko ir Goda Alijeva.
Taip pat rodė kadrus iš pirmagimės Marijos krikštynų.
Prisiminimais Ingrida sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„2007 archyvas… tvarkydama Marijos kambarį radau seną albumą, toks savaime suprantamas dalykas, tais senais laikais, ir toks retas reiškinys šiais…
Mano dukrytės Marijos krikštynų šventė...
Ir mes trys, kolegės, draugės, bendražygės… Kartu jau 20 metų. O kiek dar priešaky.
Myliu iki mėnulio ir atgal“, – rašė žinoma moteris.
