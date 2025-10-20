Į sostinės širdyje vykusią G. Žickytės naujo filmo premjerą plūdo šalies grietinėlė

Sostinės širdyje esančio teatro didžiojoje salėje pristatytas naujausias režisierės Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Irena“, skirtas iškiliai Lietuvos kultūros asmenybei Irenai Veisaitei.
Į premjerą susirinko gausus būrys kultūros, meno, akademinės bendruomenės atstovų, visuomenės veikėjų ir bičiulių.
Tarp jų – komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotoja Karolina Meschino, TV laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, menininkė Nomeda Marčėnaitė, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas bei daugelis kitų.
Jie turėjo galimybę pirmieji išvysti jautrų pasakojimą apie moterį, kurios išmintis ir drąsa įkvėpė daugelį.
Šis dokumentinis filmas – ne tik istorinis liudijimas, bet ir pagarbi duoklė žmogui, kuris, išgyvenęs Holokaustą ir praradęs artimuosius, pasirinko ne kerštą, o atleidimą, ne tylą, o dialogą, ne neapykantą, o meilę.