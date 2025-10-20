Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Į sostinės širdyje vykusią G. Žickytės naujo filmo premjerą plūdo šalies grietinėlė

2025 m. spalio 20 d. 20:35
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą į Lietuvos nacionalinį dramos teatrą plūdo kviestiniai svečiai.
Daugiau nuotraukų (140)
Sostinės širdyje esančio teatro didžiojoje salėje pristatytas naujausias režisierės Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Irena“, skirtas iškiliai Lietuvos kultūros asmenybei Irenai Veisaitei.
Į premjerą susirinko gausus būrys kultūros, meno, akademinės bendruomenės atstovų, visuomenės veikėjų ir bičiulių.
Tarp jų – komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotoja Karolina Meschino, TV laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, menininkė Nomeda Marčėnaitė, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas bei daugelis kitų.
Jie turėjo galimybę pirmieji išvysti jautrų pasakojimą apie moterį, kurios išmintis ir drąsa įkvėpė daugelį.
Šis dokumentinis filmas – ne tik istorinis liudijimas, bet ir pagarbi duoklė žmogui, kuris, išgyvenęs Holokaustą ir praradęs artimuosius, pasirinko ne kerštą, o atleidimą, ne tylą, o dialogą, ne neapykantą, o meilę.
Giedrė Žickytėpremjeražinomi žmonės

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.