Paskelbti šių metų pramogų pasaulio įtakingiausieji: sąraše – netikėti vardai

Delfi.lt skelbia, kad sąrašas sudarytas pagal žurnalo „Reitingai“ išsiaiškintą elito nuomonę ir „Spinter tyrimų“ atliktą visuomenės apklausą.
Šiais metais garbingąją vietą užėmė pramogų verslo ryklys, televizijos laidų vedėjas, prodiuseris Arūnas Valinskas, kuris surinko 21 proc. visų balsų.
Antroje vietoje – nedaug nusileidęs dainininkas Marijonas Mikuravičius, o trečioje – Lietuvos muzikos pasaulio rekordus gerinanti Jessica Shy.
Toliau sąraše seka kiti gerai žinomi veidai – ketvirtasis dainininkas Andrius Mamontovas, penktoje – kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas, šeštoje – televizijos laidų vedėjas Haroldas Mackevičius, septintoje – kulinarė, rašytoja, televizijos laidų vedėja Beata Nicholson.
Sąrašo apačioje – taip pat garsūs žmonės. Aštuntas – atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL, devintas – rašytojas Juozas Erlicas, dešimtas – dizaineris Juozas Statkevičius.
Į dešimtuką nepateko, tačiau už jų rikiuojasi dainininkė Natalija Bunkė, žurnalistas Ramūnas Zilnys, atlikėjas, Gabrielius Liaudanskas-Svaras, dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu, komikas Mantas Katleris ir kiti.
įtakingiausi žmonėspramogų pasaulisArūnas Valinskas
Rodyti daugiau žymių