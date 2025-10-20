Lrytas Premium prenumerata tik
Po sukčių pinklių 35 tūkst. eurų praradusi juvelyrė Jurga Lago išgirdo teismo verdiktą

2025 m. spalio 20 d. 15:53
Lrytas.lt
Juvelyrė Jurga Karčiauskaitė-Lago po beveik dvejus metus trukusios teisinės kovos pagaliau išgirdo jai palankų sprendimą – teismas nusprendė, kad finansines paslaugas teikianti bendrovė „Paysera LT“ turi atlyginti jos įmonės „YURGA“ patirtus 35 200 eurų nuostolius.
Kaip rašo portalas „Atvira Klaipėda“, apeliacinės instancijos teismas patvirtino, jog „Paysera“ turi prisiimti atsakomybę už incidentą, kurio metu juvelyrė, patikėjusi apgaulingu laišku, prarado didelę pinigų sumą.
Incidentas įvyko 2023-ųjų rugpjūtį, kai J. Karčiauskaitė-Lago gavo elektroninį laišką, atrodžiusį tarsi iš „Payseros“.
Jame buvo teigiama, kad dėl saugumo priežasčių jos paskyra esą laikinai apribota, o norint ją atkurti – reikia paspausti nuorodą.
Paspaudusi ją, juvelyrė pateko į puslapį, vizualiai identišką „Payseros“ svetainei, ir suvedė gautą SMS patvirtinimo kodą.
Netrukus iš įmonės sąskaitos buvo atlikti devyni mokėjimai, o bendra prarasta suma siekė 35 200 eurų.
Teismas pripažino, kad bankininkystės paslaugas teikianti įmonė turi užtikrinti klientų lėšų saugumą ir kompensuoti patirtus nuostolius.
Jurga Karčiauskaitė-Lago

