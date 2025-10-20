Prieš savaitę V. Mikaitis buvo skubiai išgabentas į ligoninę: šįsyk išgąsdino visai kiti simptomai

Ir nors žinomas vyras prieš kurį laiką buvo išleistas iš ligoninės, lygiai prieš savaitę, pirmadienio naktį, jam teko vėl atverti jos duris.
„Ne nugara, bet dar kitas bajeris. Kažkaip jausmas, kad nugara dar ir nustebins“, – savo įrašų seriją socialiniuose tinkluose pradėjo jis.
Šįsyk į Kauno klinikas jis buvo nugabentas sutrikus regėjimui.
„Tokio dalyko net nesugalvočiau. Trumpam užmigau, atsibundu – kairė akis labai blogai rodo.
Viskas susilieję, sunkiai perskaitau raides, nesvarbu, koks atstumas. Belekoks bluras. Laukiu išvadų“, – jau iš ligoninės rašė jis.
Iškart po šių įrašų, naujienų portalui Lrytas susisiekus su žinomu vyru ir pasiteiravus, kaip jis jaučiasi, V. Mikaitis teigė, kad jau kur kas geriau, tačiau vis dar laukia medikų išvadų.
Tačiau praėjus beveik savaitei, sekmadienio popietę, žinomas vyras pasidalijo įrašu, kuriame apie viską bičiuliams ir gerbėjams papasakojo kiek plačiau.
„Šiais metais beveik tris mėnesius būsiu praleidęs ligoninėje arba sanatorijoje. Nervai ir išvaržos yra mano nuolatinis gyvenimo pakeleivis. (Ai dar dažnas galvos skausmas)
Paradoksas tas, kad nesu žmogus, kuris labai daug nervintusi ar kažką sunkiai kilnotų. Jau turėjau abiejų pusių kirkšnies (nors Tiške sako, kad man kiaušus operavo) ir dvi nugaros operacijas. Po 20 dienų gulėjimo klinikose, dvi savaites gydžiausi namuose ir manęs laukė dar viena staigmenėlė.
Vakare trumpam užsnūdau, atsibundu, o kairės akies rėgėjimas šoktelėjo rodos nuo -1 iki kokių -7. Paskaičiau chatgpt, tai jau seniai reikėjo karstelį prie lovos būt prisistūmus.
Greitoji, priimamasis, vėl pažįstama klinikos lovytė tik arčiau Šv. Petro, iš antro į penktą aukštą.
Regos sutrikimas praėjo maždaug per valandą. Kodėl taip atsitiko? Internetas diagnozuos ir insultą. Daromi visi tyrimai.
Su akimis viskas tvarkoje, smegenų, kaklo kraujagyslės viskas ok. Humoro jausmas geras, bet lėkštas. Finale magnetas. Laikau čiūrus, špygas, fakus.
Viskas gerai, tik „pramuši ledą, rasi sidabrą“. Galvoje mini mini aneurizma. Bet grįžkime prie sugedusios akies. Tikėtina, kad migrena ir iš to išeinanti migrenos aura, kuri gali „atimti“ akį iki valandos. Tai ŽIŪRIM kaip bus toliau. O moralas toks: Niekas nesirkit, nedurniuokit čia man. Gana.
P.S pasipuošiau prieš rašant šį įrašą“, – apie savo būklę „Facebook“ pasakojo jis.
Vytautas MikaitisSveikataLigoninė
Rodyti daugiau žymių