ŽmonėsVeidai ir vardai

Sashą Song šokiravo neįprastas reginys Vilniaus centre

2025 m. spalio 20 d. 18:10
Lrytas.lt
Vilniaus centre praeivių dėmesį patraukė netikėtas reginys – gatvėmis žingsniavo žmogaus dydžio robotas. Tarp nustebusiųjų atsidūrė ir dainininkas Sasha Song (42 m.), kuris neslėpė nuostabos ir susižavėjimo naujausiais technologijų pasiekimais.
Vyras savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis įamžino šią neįtikėtiną akimirką.
Chebra, nuo kada pas mus robotai atsirado Gedimo prospekte? Geras, ane?“, – stebėjosi jis.
Dainininkas buvo kaip reikiant nustebęs – panašu, kad tokio praeivio sutikti jis niekuomet nesitikėjo.
Žingsniuojančiu robotu stebėjosi ir kiti praeiviai – dauguma jų puolė filmuoti šį neįprastą reginį.
Sashai Song šis netikėtumas kėlė juoką, tačiau tuo pačiu jis neslėpė nuostabos.
Apie tai pasisakė ir šį įrašą pamatę internautai.
„Dabar atrodo juokinga, už 10 metų jie juoksis iš mūsų…“, – šmaikštavo vienas internautas.
„Geras. Kaip tobulėja greit viskas. Šaunu“, – komentavo kitas.
Visgi atsirado ir tokių, kurie išreiškė baimę dėl ateities, jeigu tokių robotų tik daugės.
Sasha SongasrobotasVilnius
