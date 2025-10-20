Sashą Song šokiravo neįprastas reginys Vilniaus centre

Vyras savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis įamžino šią neįtikėtiną akimirką.
„Chebra, nuo kada pas mus robotai atsirado Gedimo prospekte? Geras, ane?“, – stebėjosi jis.
Dainininkas buvo kaip reikiant nustebęs – panašu, kad tokio praeivio sutikti jis niekuomet nesitikėjo.
Žingsniuojančiu robotu stebėjosi ir kiti praeiviai – dauguma jų puolė filmuoti šį neįprastą reginį.
Sashai Song šis netikėtumas kėlė juoką, tačiau tuo pačiu jis neslėpė nuostabos.
Apie tai pasisakė ir šį įrašą pamatę internautai.
„Dabar atrodo juokinga, už 10 metų jie juoksis iš mūsų…“, – šmaikštavo vienas internautas.
„Geras. Kaip tobulėja greit viskas. Šaunu“, – komentavo kitas.
Visgi atsirado ir tokių, kurie išreiškė baimę dėl ateities, jeigu tokių robotų tik daugės.
Sasha SongasrobotasVilnius
