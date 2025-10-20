Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Vaikelio laukiantys A. Pauliukevičius ir I. Adams nėrė į žadą atimančias atostogas Afrikoje: tą pamato ne kiekvienas

2025 m. spalio 20 d. 06:42
Lrytas.lt
Antro vaikelio laukiantys kultūristas Andrius Pauliukevičius su žmona Ilka Adams ir dukryte Adriana grožisi Namibija. Čia – Ilkos gimtinė, tad visa šeima turi progą Namibiją pažinti daug geriau, nei bet koks turistas.
Daugiau nuotraukų (10)
„Norint mėgautis kelione po Namibiją, reikia mėgti vairuoti. Jei sudėtume Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Vokietijos plotus, gautume apie 845 tūkst. km metrų.
Namibijos plotas – 825 tūkst. km metrų“, – patirtimi dalijosi Andrius.
Nuostabiais vaizdais A.Pauliukevičius pasidalijo feisbuke. Šeima aplankė ir „Quiver tree“ giraitę netoli Ilkos gimtojo miestelio Keetmanshoop.
Žinoma, čia pat Andrius neapleidžia sporto, pirties ritualų.
„Nauja patirtis – sauna Afrikoje. Prie Atlanto vandenyno esantį Swakopmund miestą vėsina šaltoji Bengelos srovė ir rudenį, žiemą ir pavasarį užeiti į pirtį norisi ir čia“, – rašė A.Pauliukevičius.
Andrius PauliukevičiusIlka AdamsAfrika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.