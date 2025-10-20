Vaikelio laukiantys A. Pauliukevičius ir I. Adams nėrė į žadą atimančias atostogas Afrikoje: tą pamato ne kiekvienas

„Norint mėgautis kelione po Namibiją, reikia mėgti vairuoti. Jei sudėtume Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Vokietijos plotus, gautume apie 845 tūkst. km metrų.
Namibijos plotas – 825 tūkst. km metrų“, – patirtimi dalijosi Andrius.
Nuostabiais vaizdais A.Pauliukevičius pasidalijo feisbuke. Šeima aplankė ir „Quiver tree“ giraitę netoli Ilkos gimtojo miestelio Keetmanshoop.
Žinoma, čia pat Andrius neapleidžia sporto, pirties ritualų.
„Nauja patirtis – sauna Afrikoje. Prie Atlanto vandenyno esantį Swakopmund miestą vėsina šaltoji Bengelos srovė ir rudenį, žiemą ir pavasarį užeiti į pirtį norisi ir čia“, – rašė A.Pauliukevičius.