Edvardo Žičkaus gyvenime – ypatinga diena: atsivėrė apie kitokį etapą

Socialiniuose tinkluose žinomas vyras pasidalijo įrašu, kuriame sau skyrė palinkėjimą.
„Su gimtadieniu mane!
Man šiandien 43-eji. Tai amžius, kai jau nebereikia niekam nieko įrodinėti. Tik sau – iškelti naujų tikslų, kad gyvenimas išliktų įdomus. Nebedarau metų audito, nebesvajoju uždirbti viso pasaulio pinigų ar visiems patikti. Esu jau pabuvęs tuose rėmuose – ir laimingas, kad iš jų išsiveržiau.
Man nebereikia septinto kostiumo spintoje ar dar vienos poros madingų batų. Gyvenimas „ne pagal kišenę“ nėra toks saldus, kaip atrodo socialiniuose tinkluose. Džiaugiuosi, kad gyvenu ne suvaidintą, o savo tikrą gyvenimą.
Ar dar turiu svajonių? Taip, ir dar kiek. Imu jas po vieną ir pildau. Ar būna, kad nusvyra rankos? Žinoma. Bet tada primenu sau: esu sveikas, pajėgus, neturintis teisės niurzgėti žmogus – tad atsitiesiu ir einu pirmyn.
Šiandien man nereikia nieko ypatingo. Tik sveikatos, laimingų artimųjų, meilės, galimybės dirbti mylimą darbą, ramybės, laiko sau ir tik tikrų žmonių greta. (Ir beveik viską turiu!) O visa kita – jei panorėsiu – tikrai susikursiu pats“, – rašė jis.
