Justinos Partikės santykiuose – iššūkiai: atsivėrė apie kylančius nesutarimus

Pastaruoju metu socialinių tinklų vartotojai pastebėjo, jog Justina kiek liūdnesnė. Daugelis tai susiejo su santykiuose kylančiais iššūkiais.
Kurį laiką šio temos nelietusi J. Partikė ryžosi atsiverti ir papasakoti, kas dedasi už uždarų durų.
Savo mintimis jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Ačiū už visas žinutes, jos tiesiog plūdo. Buvau tikrai liūdna, nusivylusi, o dabar jaučiu pareigą jums kažką pasakyti. Taip, užknisa, žinote, tie visi atstumai, kai tai jau tęsiasi pusantrų metų. Žiauriai užknisa. Norisi, atrodo, turėti žmogų šalia, visada, kai tuo labiau, taip gerai sutariame. Tikrai žiauriai fainai, o vienintelis konfliktų ir pykčių dalykas – atstumas.
Svarbiausia santykiuose ką daryti? Nusiimti principus ir vienas kitą išgirsti. Tai – labai svarbu, nes vienas kalba, kitas irgi kalba. Vienas kalba, pavyzdžiui, ko aš norėčiau, jis sako, kaip jis įsivaizduoja. Kaip ir to pačio norime, bet tas pats tikslas prasikerta.
Iš tikrųjų, būna visko ir tai – normalu. Nemanykite, kad paskus viskas gerai tiek ir santykiuose, ir panašiai. Taip, sutariame afigienai gerai. Manau, kad tai – antrieji mano santykiai, su kuriais žiauriai viskas easy. Bet nervas paėmė. Žinote, kaip mes, moterys, mes norime čia ir dabar, turime daugiau impulsyvumo, o jiems norisi pamąstyti, kas būtų jei būtų, prasideda overthink'inimai.
Viskas suprantama. Mes – impulsyvesnės. Labai džiaugiuosi, kad kalbama, kad abu to paties tikslo norime, tik man šiuo atveju paprasčiau, atrodytų ir jam, kas yra, bet vyrui kitaip atsikraustyti pas moterį.
Jei aš kraustyčiausi, viskas jau seniai būtų nutikę, bet faktas, kad santykiuose žiūri, pas ką yra geriau. Svarbiausia santykiuose nuleisti principus, nustoti overthink'inti ir normaliai pasikalbėti. Pats svarbiausias dalykas – kalbėtis, o dar svarbesnis dalykas – išgirsti.
Labai fainai, atvažiavo penktadienį naktį. Nesitikėjau. Ir vis tiek apsibumbėjome, bet savaitgalį praleidome ramiai, buvome kino teatre, „Dino“ parke, namuose gaminome, juokėmės, žiauriai fainai laikas praėjo.
Svarbiausia, kad viską vainikavo gražus pokalbis. Be kaltinimo, pykčio, nuoskaudų, baimių. Tiesiog, kaip normalūs, suaugę žmonės. Žiauriai džiaugiuosi ir sakau, kad labai svarbu pasikalbėti, kad ir kaip kartais nenorime girdėti, ką sako antra pusė“, – Instagrame kalbėjo ji.
