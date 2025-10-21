Lrytas Premium prenumerata tik
Nerijaus Juškos sūnus atšventė pirmąjį jubiliejų: iš tėčio – jautri žinutė

2025 m. spalio 21 d. 11:53
Lrytas.lt
Baleto primarijaus Nerijaus Juškos (48 m.) šeimoje – ypatinga šventė. Žinomo vyro pirmagimis minėjo pirmąjį jubiliejų.
Artimiausiųjų apsuptyje Paulius Juška pasitiko 10 gimtadienį.
Šia proga tėvai sūnui surengė teminį vakarėlį – berniukas nusprendė, kad šį kartą šventėje nori matyti krepšinio temą.
Kadrais iš šventės Nerijus sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Per greitai! Praskriejo taip ilgai laukta diena ir nuostabiausi metai kupini pažinimo, atradimų, apkabinimų, juoko, nuotykių!!!
10 – pirmasis jubiliejus mūsų „meilės kamuoliuko“ Pauliaus sutiktas pačių mylimiausių apsuptyje.
Emocijų būta kaip svarbiausiose krepšinio rungtynėse“, – Instagrame rašė baleto primarijus.
Kituose įrašuose matyti, kad berniuko šventė prasidėjo nuo pat ryt – mat tėvai su torto gabalėliu ir šventiniu fejerverku jį pasveikino vos pabudus.
