V. Matačiūnaitė, pasakė kodėl nepasirodys kituose „Kelias į žvaigždes“ turo koncertuose: „Neišsprendėme“

Į sceną sugrįžo net 14 ryškiausių „Kelio į žvaigždes“ istorijos vardų: Radži, Vilija, Vudis, Dangė, Deividas, Donata, Grūdas, Anatolijus, Mino, Dūmas, Simona, Agnė, Andrius ir Baggy B.
Jie vėl stovėjo ant vienos scenos, kaip anuomet, kai jų dainos skambėjo kiekvienuose namuose ir vardus žinojo visa Lietuva.
Visi jie jau ruošiasi kitiems koncertams ir tikisi nudžiuginti gerbėjus, tačiau dėl vieno dalyko gerbėjai tikrai neapsidžiaugė.
Kituose koncertuose turėjo pasirodyti ir dainininkė Vilija Matačiūnaitė, tačiau paaiškėjo, kad jos koncertiniame ture nebeišvysime.
Dainininkė portalui Žmonės.lt teigė, kad koncertuose ji nepasirodys dėl to, kad su organizatoriais nepavyko rasti bendro sprendimo.
„Buvo sprendimas, kad aš dalyvausiu tik viename koncerte, nes mes su organizatoriais nepriėmėme bendro vardiklio ir neišsprendėme tam tikrų dalykų, tiksliau nesutarėm dėl daugumos dalykų“, – portalui Žmonės.lt pasakojo V. Matačiūnaitė.
Primename, kad „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ turo koncertai įvyks dar trijuose Lietuvos miestuose.
Lapkričio 28-ąją koncertas įvyks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 5-ąją – Šiaulių arenoje, o gruodžio 18-ąją – Kauno „Žalgirio“ arenoje.
