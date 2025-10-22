Garsi Lietuvos atlikėja – neatpažįstama: ar atspėsite, kas slepiasi po grimu?

Artėjant šiurpiausiai metų šventei Helovinui Monika nustebino šiai progai skirtu grimu.
Plaukus paslėpusi po baltu peruku, baltai išsidažiusi veidą ji pozavo prie objektyvą.
„Grimas – dužusi lėlė. Kaip jums? Ar atpažįstate? – rašė jai grimą atlikusi Viktorija Šlevinskė.
Šis įvaizdis pribloškė net artimiausius Monikos gerbėjus, tarp kurių bičiulė Oksana Pikul.
„Nepažinau. Perku teleloto!“, – Instagrame rašė ji.
Jai pritarė ir kiti sekėjai – pridėjo, kad moteris atrodo įspūdingai.
Monika ŠedžiuvienėmakiažasHelovinas
Rodyti daugiau žymių