ŽmonėsVeidai ir vardai

Garsi Lietuvos atlikėja – neatpažįstama: ar atspėsite, kas slepiasi po grimu?

2025 m. spalio 22 d. 18:34
Lrytas.lt
Atlikėja, verslininkė Monika Kvietkutė – sunkiai atpažįstama. Su neeiliniu grimu įsiamžinusi žinoma moteris nustebino ne vieną.
Artėjant šiurpiausiai metų šventei Helovinui Monika nustebino šiai progai skirtu grimu.
Plaukus paslėpusi po baltu peruku, baltai išsidažiusi veidą ji pozavo prie objektyvą.
„Grimas – dužusi lėlė. Kaip jums? Ar atpažįstate? – rašė jai grimą atlikusi Viktorija Šlevinskė.
Šis įvaizdis pribloškė net artimiausius Monikos gerbėjus, tarp kurių bičiulė Oksana Pikul.
„Nepažinau. Perku teleloto!“, – Instagrame rašė ji.
Jai pritarė ir kiti sekėjai – pridėjo, kad moteris atrodo įspūdingai.
