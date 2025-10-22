Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po Monikos Katunskytės skandalo – naujas buvusio scenos partnerio Andriaus Naginės žingsnis

2025 m. spalio 22 d. 10:44
Lrytas.lt
Rūgpjūčio mėnesį dueto Monikos Katunskytės ir Andriaus Naginės keliai išsiskyrė – tada M. Katunskytė buvo apkaltinta lipusi į sceną neblaivi.
Daugiau nuotraukų (13)
Scenos partneriai paskutinį kartą kartu pasirodė Šventojoje, pramogų centre „Eldija“. Po šio koncerto jie pasuko skirtingais keliais.
Visgi panašu, kad gyvenimas tęsiasi, o A. Naginė dėl šio išsiskyrimo tikrai neliūdi.
Neseniai atlikėjas pranešė džiugią žinią, kad grįžta į sceną su didesne eneregija ir kompanija.
Spalio pabaigoje jis surengs koncertą, o su juo pasirodys ir dvi kolegės.
Jos – kurį laiką viešumoje nesirodžiusios žinomos dainininkės Birutė ir Andželika Petrikytės.
Apie tai atlikėjas pranešė savo socialiniuose tinkluose, kur dalijosi koncerto plakatais.
Koncertas įvyks spalio 24 d., Panevėžio kultūros centre. Jame pasirodys ir neseniai apie savo jausmus verslininkei Mildai May pripažinęs dainininkas Mantas Vygantas.
DainininkasKoncertaspartneris
