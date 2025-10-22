Po Monikos Katunskytės skandalo – naujas buvusio scenos partnerio Andriaus Naginės žingsnis

Scenos partneriai paskutinį kartą kartu pasirodė Šventojoje, pramogų centre „Eldija“. Po šio koncerto jie pasuko skirtingais keliais.
Visgi panašu, kad gyvenimas tęsiasi, o A. Naginė dėl šio išsiskyrimo tikrai neliūdi.
Neseniai atlikėjas pranešė džiugią žinią, kad grįžta į sceną su didesne eneregija ir kompanija.
Spalio pabaigoje jis surengs koncertą, o su juo pasirodys ir dvi kolegės.
Jos – kurį laiką viešumoje nesirodžiusios žinomos dainininkės Birutė ir Andželika Petrikytės.
Apie tai atlikėjas pranešė savo socialiniuose tinkluose, kur dalijosi koncerto plakatais.
Koncertas įvyks spalio 24 d., Panevėžio kultūros centre. Jame pasirodys ir neseniai apie savo jausmus verslininkei Mildai May pripažinęs dainininkas Mantas Vygantas.
DainininkasKoncertaspartneris
Rodyti daugiau žymių