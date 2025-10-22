Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Renginyje pasirodžiusi Nomeda Marčėnaitė spindėjo elegancija: paaiškėjo, kas ją atlydėjo

2025 m. spalio 22 d. 13:28
Lrytas.lt
Pirmadienio vakarą į Lietuvos nacionalinį dramos teatrą plūdo kviestiniai svečiai. Sostinės širdyje esančio teatro didžiojoje salėje pristatytas naujausias režisierės Giedrės Žickytės dokumentinis filmas „Irena“, skirtas iškiliai Lietuvos kultūros asmenybei Irenai Veisaitei.
Daugiau nuotraukų (94)
Į premjerą susirinko gausus būrys kultūros, meno, akademinės bendruomenės atstovų, visuomenės veikėjų ir bičiulių.
Tarp jų – komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotoja Karolina Meschino, TV laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas bei daugelis kitų.
Tarp svečių pasirodė ir menininkė Nomeda Marčėnaitė, kuri pademonstravo elgegancija dvelkiantį įvaizdį.
Šiam ypatingui vakarui žinoma moteris pasirinko stilingą languotą dviejų dalių kostiumėlį, spalvomis puikiai derantį rudens sezonui.
Prie jo Nomeda priderino kontrastingą diržą, kuriuo perjuosė liemenį, bei rudus batelius.
Visą įvaizdį užbaigė raudonos lūpos, kurios traukė akį ir moteriai suteikė išraiškingumo.
Portalui Lrytas N. Marčėnaitė atskleidė, kad į renginį ją atlydėjo sūnėnas, atlikėjas Džiugas Marčėnas-Keanu Blunt.
Į renginį atvykę svečiai turėjo galimybę pirmieji išvysti jautrų pasakojimą apie I. Veisaitę, kurios išmintis ir drąsa įkvėpė daugelį.
Šis dokumentinis filmas – ne tik istorinis liudijimas, bet ir pagarbi duoklė žmogui, kuris, išgyvenęs Holokaustą ir praradęs artimuosius, pasirinko ne kerštą, o atleidimą, ne tylą, o dialogą, ne neapykantą, o meilę.
Nomeda MarčėnaitėįvaizdisGiedrė Žickytė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.