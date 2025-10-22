Renginyje pasirodžiusi Nomeda Marčėnaitė spindėjo elegancija: paaiškėjo, kas ją atlydėjo

Į premjerą susirinko gausus būrys kultūros, meno, akademinės bendruomenės atstovų, visuomenės veikėjų ir bičiulių.
Tarp jų – komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotoja Karolina Meschino, TV laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas bei daugelis kitų.
Tarp svečių pasirodė ir menininkė Nomeda Marčėnaitė, kuri pademonstravo elgegancija dvelkiantį įvaizdį.
Šiam ypatingui vakarui žinoma moteris pasirinko stilingą languotą dviejų dalių kostiumėlį, spalvomis puikiai derantį rudens sezonui.
Prie jo Nomeda priderino kontrastingą diržą, kuriuo perjuosė liemenį, bei rudus batelius.
Visą įvaizdį užbaigė raudonos lūpos, kurios traukė akį ir moteriai suteikė išraiškingumo.
Portalui Lrytas N. Marčėnaitė atskleidė, kad į renginį ją atlydėjo sūnėnas, atlikėjas Džiugas Marčėnas-Keanu Blunt.
Į renginį atvykę svečiai turėjo galimybę pirmieji išvysti jautrų pasakojimą apie I. Veisaitę, kurios išmintis ir drąsa įkvėpė daugelį.
Šis dokumentinis filmas – ne tik istorinis liudijimas, bet ir pagarbi duoklė žmogui, kuris, išgyvenęs Holokaustą ir praradęs artimuosius, pasirinko ne kerštą, o atleidimą, ne tylą, o dialogą, ne neapykantą, o meilę.
