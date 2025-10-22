V. Partikas prakalbo apie neaiškias bičiulės mirties aplinkybes: „Pradėtas ikiteisminis tyrimas“

Trečiadienio popietę jis pasidalijo naujomis detalėmis, siekdamas sustabdyti vis dažnėjančias kalbas ir spėliones apie jos netektį.
V. Partikas atskleidė, kad dėl netikėtos moters mirties pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sveikatos sutrikdymo.
Pasak jo, kol kas nėra aišku, ar šios aplinkybės galėjo turėti įtakos tragiškam įvykiui.
„Gerbiamieji, pasakysiu tiek, kiek šiuo metu galiu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sveikatos sutrikdymo. Ar šie požymiai turėjo įtakos draugės mirčiai – negaliu pasakyti. Yra daug aplinkybių, apie kurias kalbėti kol kas negaliu.
Apie atsisveikinimą informuosiu atskirai – kur ir kada. Tai gali užtrukti, nes policija dirba savo darbą, todėl labai prašau kantrybės ir supratingumo. Šiuo metu laukiame, kada bus leista kremuoti kūną ir pašarvoti,“ – rašė V. Partikas.
Stilistas taip pat paprašė gerbėjų ir sekėjų nebeklausinėti jo apie įvykį, gerbti tiek jo, tiek velionės artimųjų jausmus.
„Nutiko tai, kas nutiko – deja, nieko jau nepakeisime. Liko gražūs prisiminimai, šilti momentai ir daugybė bendrų istorijų. Kartais gyvenimas pats sudėlioja situacijas, kuriose tenka priimti sprendimus... O kuris iš jų teisingiausias – žino tik jis pats,“ – neslėpdamas apmaudo rašė jis.
Žinia, apie sukrėtusį įvykį V. Partikas pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Mieli draugai, jūsų tiek daug, kad nebespėju atsakinėti šiandieną į visų skambučius ir žinutes. Dėl mūsų draugės Astos Stankevičiūtės – dėkoju, už jūsų susirūpinimą, tikrai informuosiu, kai žinosiu daugiau viešai, tiesiog kantrybės ir supratimo“, – Instagrame dalijosi Vytenis.
Vėliau jis papasakojo daugiau apie brangią draugę.
„Šiandien užgeso brangios draugės Astos gyvybė... Per tuos 21 draugystės metus kartu išgyvenome tiek daug – džiaugsmų, išbandymų, juoko ir ašarų.
Tiek kartu stovėjome vienas šalia kito, kai gyvenimas nebuvo lengvas...
Asta visada liks širdyje – su savo šiluma, nuoširdumu ir stiprybe. Ilsėkis ramybėje, miela drauge...
Ši diena dar kartą priminė, koks trapus yra gyvenimas... Viskas gali pasikeisti per akimirką. Branginkime kiekvieną dieną, kiekvieną apkabinimą, kiekvieną žmogų šalia. Saugokime vieni kitus, kol dar galime“, – rašė jis.
Sulaukęs dar daugiau klausimų, kas nutiko jo draugei, sekėjams V. Partikas dar kartą rašė:
„Mieli draugai, bičiuliai, pažįstami,
Būkit geri – nerašykite žinučių ir neskambinkite klausdami, kas nutiko. Kai sužinosite, niekas nuo to nepasikeis. Jos jau nebe prikelsime...
Tiesiog sukalbėkite maldą. Siųskite ramybę, šviesą ir meilę ten, kur dabar ji yra.
Man šiuo metu be proto sunku. Ačiū visiems, kurie supranta tyliai“, – dalijosi jis.