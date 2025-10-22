Viktorijos Mauručaitės namuose – didelė šventė: dukra Vasha turi prašymą

Šia proga jos dukra, tiap pat dainininkė Gabrielė Grygolaitytė-Vasha pasidalijo bendra nuotrauka ir skyrė labai gražius žodžius mamai.
Beje, Vasha originaliai sugalvojo tokiu būdu paskatinti ir kitus pasveikinti V.Mauručaitę.
„Su gimimo diena, MAMA!
Gal retai, o gal niekada ištikro tau nesakau, kokia dėkinga ir laiminga esu, kad tave turiu.
Tokią charakteringą, žinančią ko nori ir turinčią savo tvirtą nuomonę! Tuom tu ir unikali, kad esi Kieta Mama, o ne šiaip mamytė.
Linkiu, kad ateinantys metai būtų tavo atgimimo metai, kad visi lūkesčiai pasiteisintų, o tie kas pavydi ir loja vistiek vėliau ploja! Būk laiminga, sveika, mylima ir turtinga!
VISI PASVEIKINAM MANO MAMĄ SU GIMTADIENIU ŠIANDIEN!
P.s. Ji labiausiai mėgsta sausą šampaną ir frezijas!“, – rašė ji.