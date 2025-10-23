Lrytas Premium prenumerata tik
Veidai ir vardai

Gabrielius Liaudanskas-Svaras slapta vedė mylimąją Simoną

2025 m. spalio 23 d. 16:22
Lrytas.lt
Grupės „G&G Sindikatas“ lyderis Gabrielius Liaudanskas-Svaras gyvena pakiliomis nuotaikomis. Ketvirtadienį jis susituokė su mylimąja fitneso trenere Simona Daumantiene.
Pora susituokė Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Svaras svarbiai dienai pasirinko karininko paradinę uniformą, o Simona puošėsi tamsiai mėlyna elegantiška suknele. Nuotrauka ji pasidalijo ir socialiniame tinkle.
Svaras niekuomet pernelyg nekalbėjo apie savo asmeninį gyvenimą.
Apie poros būsimas vestuves išdavė Simonos pirštą papuošęs sužadėtuvių žiedas – sausio pradžioje šia žinia moteris pasidžiaugė socialiniuose tinkluose.
Beje, dieną prieš vestuves, Simona buvo pasidalijusi nuotraukomis su bičiulėmis ir brūkštelėjo: „Mergvakaris. Šalia vaistinės, jeigu ką“.
Primename, kad G.Liaudanskas-Svaras jau buvo vedęs. Su pirmąja žmona Rima skirtingais keliais juodu pasuko 2021-ųjų spalį. Jie buvo išskirti bendru sutarimu.
Apie asmeninį gyvenimą nei Gabrielius, nei Rima niekuomet neatviraudavo. Gabrielius ir Rima turi du vaikus – 26-erių dukrą Dominyką, 20-metį sūnų Mykolą.
