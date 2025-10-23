Gabrielius Liaudanskas-Svaras slapta vedė mylimąją Simoną

Pora susituokė Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Svaras svarbiai dienai pasirinko karininko paradinę uniformą, o Simona puošėsi tamsiai mėlyna elegantiška suknele. Nuotrauka ji pasidalijo ir socialiniame tinkle.
Svaras niekuomet pernelyg nekalbėjo apie savo asmeninį gyvenimą.
Apie poros būsimas vestuves išdavė Simonos pirštą papuošęs sužadėtuvių žiedas – sausio pradžioje šia žinia moteris pasidžiaugė socialiniuose tinkluose.
Beje, dieną prieš vestuves, Simona buvo pasidalijusi nuotraukomis su bičiulėmis ir brūkštelėjo: „Mergvakaris. Šalia vaistinės, jeigu ką“.
Primename, kad G.Liaudanskas-Svaras jau buvo vedęs. Su pirmąja žmona Rima skirtingais keliais juodu pasuko 2021-ųjų spalį. Jie buvo išskirti bendru sutarimu.
Apie asmeninį gyvenimą nei Gabrielius, nei Rima niekuomet neatviraudavo. Gabrielius ir Rima turi du vaikus – 26-erių dukrą Dominyką, 20-metį sūnų Mykolą.