Su dar nė metų neturinčia dukra – ant ledo: Povilas Vanagas parodė sugebėjimus

Dabar Margarita pasidalijo vaizdu, kuriame matyti, kaip ant rankų laikydamas mažylę Povilas demonstruoja profesionalumą.
„Ar jau ne laikas mūsų nuostabųjį „Raudonąjį žiedelį“ papildyti nauju numeriu?
Kažkaip net apmaudu iš užkulisių stebėti, kaip mūsų tėtis dovanas veža trims savo scenos dukrelėms!“, – Instagrame rašė Margarita.
Komentarų skiltyje netrūko įžvalgų, kad auga nauja tėvų pamaina.
Primename, kad dukros pora susilaukė 2024 m. gruodžio 6-ąją.
Visą nėštumo laikotarpį šią žinią slėpusi pora apie tai prasitarė tik likus kelioms savaitėms iki gimdymo, kai Vilniaus teisme buvo nagrinėjama byla dėl M.Drobiazko Lietuvos pilietybės atėmimo.
Prezidentas 2023 m.rugsėjo viduryje pasirašė dekretą, kuriuo iš M.Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę.
Tai padaryti rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
