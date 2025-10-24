Konferencija
Aurimas Žvinys pateko į teisėsaugos akiratį: pareikšti rimti įtarimai

2025 m. spalio 24 d. 13:48
Lrytas.lt
Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, aktorius Aurimas Žvinys (42 m.) susidūrė su nemalonumais. Vyrui pareikšti įtarimai, kad jis galimai piktnaudžiavo panaudojant lėšas, kurios buvo skiriamos jam, kaip tarybos nariui, veiklos išlaidoms apmokėti.
Apie tai buvo pranešta Lietuvos Respublikos prokuratūros oficialioje „Facebook“ paskyroje.
Pasirodo, įtarimai buvo pareikšti ne tik A. Žviniui, bet ir keliems jo kolegoms.
Įtariama, kad A. Žvinys A. teikė galimai tikrovės neatitinkančią informaciją.
„Ikiteisminiuose tyrimuose dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Žviniui, Neringos savivaldybės tarybos nariui Arvydui Mockui ir buvusiam Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Budrikiui.
A. Žvinys teikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai galimai padarė 8 276 eurų žalą.
A. Mockus pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas telefono remonto paslaugas ir kuro išlaidas, Neringos savivaldybei galimai padarė 1 606 eurų žalą.
T. Budrikis teikdamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas ir įsigytas autodetales, Šilutės rajono savivaldybei galimai padarė 3 910 eurų žalą.
Ikiteisminius tyrimus atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pareigūnai, tyrimams vadovauja – apygardų prokuratūrų Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo padarinių prokurorai“, – rašoma pranešime.
