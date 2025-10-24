Kolumbijoje apnuodytas ir apvogtas lietuvis keliautojas Kristijonas Klimaitis

„Kad turistai čia nukenčia nuo merginų, kurios naudoja nuodingas medžiagas, man nebuvo naujiena. Stengiausi būti atsargus, bet kuo ilgiau gyveni šiame mieste, tuo sunkiau išvengti apgavysčių“, – sako K. Klimaitis.
29-erių keliautojas į Kolumbiją atvyko iš Brazilijos, nusprendė apsistoti antrame pagal dydį šalies mieste – Medeljine, garsėjančiame išvystyta infrastruktūra, gyvybinga Lotynų Amerikos kultūra ir švelniu klimatu, dėl kurių šis miestas pelno pagyras iš keliautojų visame pasaulyje.
K. Klimaitis, kuriantis turinį socialiniams tinklams, pasakoja, kad dėl savo veiklos dažnai bendrauja su vietiniais ir yra atviras naujoms pažintims.
„Kad ir kaip stengtumeisi, vietiniai dažnai tave mato kaip pinigų maišelį, iš kurio galima pasipelnyti. Jei nori autentiškų patirčių – to vistiek sunku išvengti, bet įmanoma“, – sako jis.
Per pirmuosius 3 mėnesius Medeljine Kristijonas susipažino su daugybe žmonių – sporto salėje, salsos pamokose ir kasdieniame gyvenime. Tačiau viena pažintis jam baigėsi itin skausmingai.
Šį pirmadienį K. Klimaitis vakarienei pakvietė Dahianą, merginą, su kuria susipažino pažinčių programėlėje „Tinder“. Po vakarienės ji pasiūlė pratęsti vakarą jo namuose. Jie grįžo į viešbutį Medeljino centre – pastatą, į kurį nauji lankytojai įleidžiami tik pateikus asmens dokumentą.
Atsidarius vyno ir užkandžių, Kristijonas išliko budrus – jis žinojo apie atvejus, kai moterys panaudoja skopolaminą, dar vadinamą „velnio kvapu“. Tai itin pavojingas narkotikas, kuris Lotynų Amerikoje yra dažnai naudojamas aukoms apsvaiginti ir apiplėšti.
Kristijonui kilo įtarimų, kad mergina galėjo įpilti į jo taurę būtent šių nuodų. Jis vienu metu gėrimą išpylė ir pripylė naujo pats – tačiau tai buvo bene paskutiniai vaizdai, kuriuos jis prisimena.
Ryte pabudęs vyras suprato, kad buvo apnuodytas ir apiplėštas – dingo visi svarbiausi daiktai: telefonas, asmens dokumentai, pinigai, vairuotojo pažymėjimas ir kiti.
Kadangi Kristijonas turėjo merginos dokumento kopiją, jis kreipėsi ne tik į policiją, bet ir į socialinių tinklų bendruomenę, prašydamas pagalbos. Netrukus atsirado ir kitų žmonių, nukentėjusių panašiu būdu, bei asmenų, teigiančių žinančius, kur Dahiana gali gyventi.
„Policija čia dirba labai lėtai, todėl tenka veikti savo jėgomis. Man svarbiausia – atgauti daiktus ir judėti toliau“, – sako K. Klimaitis.
Nepaisydamas patirtos nelaimės, lietuvis nesiruošia nutraukti kelionės. „Tiesiog noriu atgauti savo daiktus ir tęsti kelionę po Pietų Ameriką. Esu užsibrėžęs aplankyti visas 12 jos valstybių iki balandžio pabaigos. Kelionėse nutinka visko – priimu tai kaip gyvenimo patirtį“, – priduria jis.
keliautojaslietuvisKolumbija
