Kovotojas Arnoldas Misiūnas parduoda „Porshe“: kaina – penkiaženklė

Socialiniame tinkle „Instagram“ jis pasidalijo, jog parduoda juodą „Porche“ markės automobilį.
Žinomas vyras taip pat nurodė, jog jis 4,8 litro benzinas, o už automobilį tikisi gauti 11 tūkst. eurų.
Su transporto priemone A. Misiūnas atsisveikina, nes nusprendė įsigyti naujus namus.
Iki šiol daugiausiai „Porche“ naudojosi Arnoldo žmona Urtė.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad nepraėjus nė metam po pirmagimio gimimo, spalio pradžioje pora pranešė vėl laukianti šeimos pagausėjimo.
„Dar daugiau chaoso, dar daugiau ašarų, dar daugiau bemiegių naktų, dar daugiau juoko, dar daugiau meilės, dar daugiau apsikabinimų, dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau Mūsų“, – tuomet brūkštelėjo Urtė.
Arnoldas MisiūnasAutomobilisPorche
Rodyti daugiau žymių