Marija Šalaševičienė nusprendė padovanoti savo automobilį: pasakė, kodėl

Savo „Instagram“ paskyroje žinoma moteris pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji buvo šalia savo automobilio.
Neilgai trukus Marija pranešė, kad jos „Mercedes-Benz GLE 400 Coupe“ atiteks vienai iš jos klienčių.
„Padarysiu tai, ko niekada nesu dariusi, bet žinau, kad jums patiks. Prieš 4 metus aš įsigijau savo svajonių automobilį. Tada man buvo vau, nes aš jį užsidirbau iš savo kūrybos, iš savo aksesuarų.
Taip, kaip pradėjau gražią istoriją su juo, lygiai taip pat gražiai ir noriu užbaigti. Todėl nusprendžiau vienai iš jūsų jį padovanoti. Taip – tai tiesa. Aš netgi įsipareigoju padengti laimėtojo mokesčius“, – kalbėjo M. Šalaševičienė.
Moteris tikino, kad šis automobilis 4 metus buvo jos puikiausias kelionių palydovas, tačiau ši graži draugystė turi pabaigą.
„Su šiuo automobiliu sukūriau labai gražią istoriją.
Dabar – laikas ją užbaigti dar gražiau. <...> Tai ne juokai – raktai jau laukia savo naujos savininkės“, – pridūrė Marija.