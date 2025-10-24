Paaiškėjo, kokį nuosprendį išgirdo prie BMW vairo neblaivus sėdęs M. Žukauskas

Jį sulaikius paaiškėjo, kad kiek daugiau nei promilę į alkotesterį įpūtęs jaunas vyras neturėjo teisės vairuoti.
Jo automobilis iš reido vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu, o savo kelionę komikas tęsė pėsčiomis.
Dabar paaiškėjo, kokį nuosprendį M. Žukauskas išgirdo ir koks bus automobilio likimas.
Apie tai portalui Žmonės.lt pakomentavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
„Administracinio nusižengimo byloje M. Ž. patrauktas administracinėn atsakomybėn už nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 424 str. 6 d. 2025–10–02 nutarimu jam paskirta nuobauda – 1,3 tūkst. eurų bauda ir administracinio poveikio priemonė – specialiosios teisės atėmimas 15 mėnesių. Automobilis BMW grąžintas naudotojui MB „Hiparikai“, – portalui Žmonės.lt sakė jis.
Primename, kad reido metu, naktį iš rugsėjo 19 į rugsėjo 20-ąją, V.Kudirkos gatvėje sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo žinomas jaunosios kartos komikas ir „Youtube“ kanalo „Hiparikai“ vedėjas M. Žukauskas (gim. 1997 m.). Kilus įtarimui, kad jaunas vyras gali būti neblaivus, pareigūnai jo paprašė išlipti iš automobilio ir papūsti į alkotesterį.
Prisipažinęs, kad alkoholį vartojo prieš pusvalandį, komikas pirmu pūtimu į alkotesterį pripūtė 1,16 prom.
Laukdamas, kol praeis privalomos 15 min. iki antro pūtimo, komikas organizme esantį alkoholį bandė „išsportuoti“ – darė atsispaudimus, šokinėjo. Tačiau tai nepadėjo.
Po antro pūtimo alkotesteris parodė dar didesnius skaičius, nei pirmą kartą – 1,31 prom.
„Kaip taip gavosi?“, – reidą stebėję žurnalistai paklausė komiko po to, kai šis antrą kartą papūtė į policijos alkotesterį.
Paprastai žodžio kišenėje neieškantis vyras šį kartą buvo lakoniškas: „Nekaip gavosi“.
Nekalbus jis buvo ir vėliau, situacijos, į kurią papuolė, nekomentavo.
Paaiškėjus, kad komikas vairavo ne tik girtas, bet ir neturėdamas teisės vairuoti, nes ši jam šiuo metu atimta už greičio viršijimą, į reido vietą buvo iškviestas techninės pagalbos sunkvežimis, kuris įžymybės automobilį BMW išgabeno į saugomą aikštelę. Surašius protokolą, komikas savo kelionę toliau tęsė pėsčiomis.
Markas ŽukauskaskomikasBMW
