V. Benkunskas kreipėsi į ministeriją: prašo neleisti rusų reperiui koncertuoti Vilniuje

„Negaliu sėdėti rankų sudėjęs ir stebėti, kaip trečią kartą į Vilnių atvyksta atlikėjas, kuris negali atsakyti kieno Krymas, viešai reiškia pagarbą V. Putinui ir kuris Ukrainos saugumo tarnybos prašymu Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į Asmenų, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui, sąrašą“, – penktadienį „Facebook“ paskelbė V. Benkunskas.
„Vilnius pats negali uždrausti asmenims atvykti į miestą. Todėl kreipiausi Užsienio reikalų ministeriją, prašydamas įvertinti ir svarstyti galimybę įtraukti šį atlikėją Morgenshtern į nepageidaujamų asmenų sąrašą“, – akcentavo jis.
Meras pridūrė, kad taip pat paprašė URM įvertinti, ar Morgenshtern koncertą Vilniuje organizuojanti ir Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
„Ši atlikėjo atvykimo istorija kartojasi jau trečią kartą. Ankstesniais kartais buvo apeliuota į renginio organizatorių sąmoningumą ir atsakomybę siekiant atsivežti tokį asmenį.
Na, jeigu koncertas planuojamas trečią kartą po 2022 m. vasario 24 d., jau reikia įvertinti rimčiau nei tik apeliuoti į sąmoningumą“, – pabrėžė Vilniaus meras.
ELTA primena, kad atlikėjas Morgenshtern paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą. Rusų atlikėjo pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.
Valdas BenkunskasreperisURM
Rodyti daugiau žymių