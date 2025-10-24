Vaizdo įrašas iš JAV su Ž. Ilgausku sprogdina internetą: žadą atima krepšininką įamžinusio komiko reakcija

„Instagram“ paskyroje „redthecomicbook“ pasivadinęs, daugiau nei 15 tūkst. sekėjų turintis komikas visiškai atsitiktinai sutiko vieną žymiausių lietuvių sportininkų – įrašas, kuriame matyti ir pats Ilgauskas, jau peržiūrėtas daugiau nei 200 tūkst. kartų.
Įraše matyti, kaip komikas, važiuodamas automobiliu Ohajo valstijos Lakewoodo mieste, pastebi gatve žingsniuojantį itin aukštą vyrą ir iš karto atpažįsta legendinį krepšininką.
„Niekada nesu matęs nieko, kas būtų septynių pėdų ūgio – tai turi būti jis“, – vaizdo įraše nustebęs sako komikas.
Sustojęs šalia, jis pasiteirauja, ar tikrai sutiko Žydrūną Ilgauską. Krepšininkas šypteli, linkteli ir mosteli ranka.
„Šitas bičas – Ilgauskas, Lakewoode! Žmogau, jis dydžio kaip medis“, – juokėsi komikas, vis dar negalėdamas patikėti savo sėkme.
Neilgai trukus jis išlipa iš automobilio ir kartu su buvusiu „Cleveland Cavaliers“ žaidėju pasidaro asmenukę.
„Smagu tave matyti, brolau. Palaima tau! Žinojau – Klivlando atstovas! Turėjau su juo susidurti“, – džiaugėsi netikėtu susitikimu komikas.