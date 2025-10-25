Chaosas Vilniaus oro uoste palietė Karolį Murauską: skrydis vėluoja beveik parą, keleiviai pikti

Susiruošęs į Turkiją žinomas vyras dalijosi džiugiomis nuotaikomis ir sakė, jog itin laukia atostogų, tačiau vos po kurio laiko pasirodė žinia apie kontrobandinius balionus.
Karolio skrydis buvo atidėtas, o Intagrame jis vos tramdė ašaras.
„Tai ką, mielieji, visiems labai gyriausi, kad skrendu į atostogas, bet matau... Verkiu, negaliu... Atostogos dingo, nes... Atideda skrydį dar 18-kai valandų. Nežinau, matysime, kaip čia bus. Bet jei norite skristi, neskriskite, nes yra baisu. Gero vakaro“, – sakė jis.
Naujienų portalui Lrytas šeštadienio rytą Karolis pasakojo, kad į lėktuvą vis dar neįsėdo.
„Vakar mūsų kelionė buvo atidėta apie 13 valandų. Viso oro uoste praleidome apie 20 valandų ir dar neišskridome.
Skrydis turėjo būti 12 val. 30 min. bet registraciją vis atideda. Dabar planuojama, kad skrisime apie 16 val. Tikiuosi išskrisime ir bus šilta, gera“, – kalbėjo jis.
Karolis pridėjo, jog nuotaikos tarp keleivių ne kokios.
„Nuotaikos labai blogos. Nežinome nei kur eiti, nei ką daryti. Atvažiuoji į oro uostą, pasako, kad skrydis atkeltas. Tačiau mano nuotaika visai gera. Nereikia stresuoti, kam to blogio. Ar vėliau, ar anksčiau nuskrisime.
Tačiau keleiviai užsirūstinę, pikti, neišsimiegoję. Vieni miegojo namuose, kiti viešbučiuose, treti tiesiog oro uoste, todėl yra patrikę“, – dalijosi jis.
karolis murauskasskrydžiaiatidėjimas
