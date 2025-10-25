Lrytas Premium prenumerata tik
Danielius Bunkus parduoda prabangų BMW: kaina – penkiaženklė

2025 m. spalio 25 d. 17:37
Lrytas.lt
Verslininkas Danielius Bunkus atsisveikina su savo automobiliu. Žinomas vyras nusprendė jį parduoti.
D. Bunkus parduoda 2015 m. „BMW 640 Gran Coupe“, kurį pirko tiesiai iš salono.
Žiniasklaidai jis komentavo, jog automobilį įsigijo už 118 tūkst. eurų, tačiau dabar parduoda beveik 100 tūkst. pigiau.
Už transporto priemonę verslininkas tikisi gauti 18 990 eurus.
Autoplius.lt svetainėje skelbiama, kad automobilis pirktas naujas Lietuvoje pagal individualų užsakymą.
Taip pat pridėta, kad automobilio rita 215 800 km, kuro tipas dyzelis, o pavarų dėžė – automatinė.
