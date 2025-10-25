Danielius Bunkus parduoda prabangų BMW: kaina – penkiaženklė

D. Bunkus parduoda 2015 m. „BMW 640 Gran Coupe“, kurį pirko tiesiai iš salono.
Žiniasklaidai jis komentavo, jog automobilį įsigijo už 118 tūkst. eurų, tačiau dabar parduoda beveik 100 tūkst. pigiau.
Už transporto priemonę verslininkas tikisi gauti 18 990 eurus.
Autoplius.lt svetainėje skelbiama, kad automobilis pirktas naujas Lietuvoje pagal individualų užsakymą.
Taip pat pridėta, kad automobilio rita 215 800 km, kuro tipas dyzelis, o pavarų dėžė – automatinė.
