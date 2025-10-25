Orai
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. spalio 25 d. 21:09
Į renginį atvykusi N. Jagelavičienė dėmesį kaustė neįprastu stiliumi: priežastis – veria širdį
2025 m. spalio 25 d. 21:09
Lrytas Premium nariams
Į Agnės Kuzmickaitės naujos kolekcijos pristatymą šeštadienį plūdo kviestiniai svečiai. Sostinės verslo centre „Green Hall“ vykusiame šou pasirodė ir Nijolė Jagelavičienė (67 m.).
Nijolė Jagelavičienė
Agnė Jagelavičiūtė
Agnė Kuzmickaitė
