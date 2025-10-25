Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Sustabdytas orlaivių eismas palietė atostogauti keliavusią Oksaną Pikul: atskleidė detales

2025 m. spalio 25 d. 14:06
Lrytas.lt
Penktadienį buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Tai turėjo įtakos ir verslininkės, vizažo ekspertės, dainininkės Oksanos Pikul (41 m.) planams.
Į oro uostą su sūnumi Dominyku žinoma moteris atvyko susiruošusi skristi ilgai lauktų atostogų.
Oksana nusprendė vykti į saulėtąją Turkiją, tačiau dėl oro erdvės ribojimų, kuriuos lėmė meteorologiniai balionai, skrendantys Vilniaus oro uosto kryptimi, planai buvo sujaukti.
Nepaisant to, žinoma moteris geros nuotaikos neprarado.
„Na ir kas kad skrydis vėluoja! Nuotaikos niekas nesugadins! Žinot kodėl? Nes taip fainai ir patogiai atvykom.
Ir labai faini ir madingi jautėmės su vienodais smaragdiniais kostiumais! Specialiai užsakiau sau ir Dominykui!“, – Instagrame rašė Oksana.
Naujienų portalui Lrytas verslininkė pridėjo, kad jos skrydis turėjo Lietuvą palikti šeštadienį 4 val. 45 min., o į Turkiją jis išskrido 9 va. ryto.
Dalindamasi patirtimi Oksana buvo jau nusileidusi Turkijoje.
