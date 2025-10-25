Teisme P. Dauniui iškelta dar viena byla: kaltina su R. Barauskaite užėmus nuomojamą butą

Viešojoje erdvėje pasirodė žinia, jog porai iškelta byla dėl neišsikėlimo iš nuomojamo buto ir susidariusių skolų.
Naujienų portalas alfa.lt praneša, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla.
Joje NT brokerė siekia P. Daunį ir R. Barauskaitę iškeldinti iš buto, kurį pora yra užėmusi, ir prisiteisti skolą, kuri praėjusį pavasarį, kai ieškinys pasiekė teismą, galėjo siekti maždaug 2,2 tūkst. eurų, o šiuo metu gali būti dar gerokai išaugusi.
Toks sprendimas priimtas dėl to, nes pora nustojo mokėti nuomą.
Minėtam portalui susisiekus su dainininku jis pripažino, kad byla iškelta. Tiesa jis neigė, kad su byla yra susijusi R. Barauskaitė.
„Yra situacija abipusė – aš ją padavęs į teismą, ji mane. Mes išsiaiškinsime. Žinai, aš dabar čia tau asmeninių dalykų, dėl ko viskas įvyko ir panašiai, nepasakosiu tikrai. <...>
Būna, gyvenime dalykai nutinka, eini, išsisprendi į teismą. Iškeldins, neiškeldins – viskas bus sutvarkyta. Jūs mažiausiai pergyvenkite dėl manęs“, – kalbėjo jis.
