Dėl atšauktų skrydžių žlugo J. Partikės planai – pasakė, kas dėjosi oro uoste: „Darosi įtartina“

Tai turėjo įtakos ir grožio specialistės ir socialinių tinklų turinio kūrėjos Justinos Partikės (35 m.) planams.
Moteris savo „Instagram“ paskyroje išreiškė nepasitenkinimą, kad dėl oro erdvės sutrikdymo buvo atidėtas, o vėliau ir atšauktas jos skrydis.
J. Partikei teko ilgas valandas praleisti oro uoste, o planai surengti mokymus Jungtinėje Karalystėje žlugo.
Justina neslėpė nusivylimo, kad dedasi tokie dalykai, ir tikino turinti daugybę klausimų.
„<...> nervai nelaiko dėl tų visų žmonių... Kas čia daros?! Ar tikrai tik balionai?
Žiūrėjom žinias dėl vakar – tik 4 balionai rasti...
Kuo toliau, tuo daugiau klaustukų. Man taip gaila tų žmonių, kurie nežinioje, ir taip gaila jų planų, kurie be proto galbūt svarbūs. Ir vaikučių!
Manėm, karantinas blogai, bet bent žinojom – atšaukti skrydžiai, neskrisit... Viskas aišku, o čia va bank!
Kad aš iš Kauno ar Vilniaus skrisčiau artimiausiu metu... Geriau iš Palangos ar tos pačios Rygos!
Tikiuosi, pasieksite visi tikslą kuo greičiau... Stiprybės“, – rašė Justina.
Moteris pridūrė, kad laukiant oro uoste niekas nesuteikė informacijos, todėl laukiantys skrydžių ėmė klausytis gandų.
„Ir duoda po 4 eur... O skrydžiai nukeliami NERIBOTAM LAIKUI. 4 eur 5 val, parai, o gal net keliom...
Vakar specialiai pasižiūrėjau, ką už juos galima „Manami“ (kuris mums vienintelis veikė) nusipirkt.... Keksiuką! Viskas, kas išeina! Kava net neišeina... Kažkas skrenda už paskutines taupytas kapeikas gal...
Kaip tiems vaikams išbūt? O svarbiausia, kad jokios informacijos, nieko, kol nepradeda visi kilt ant kojų! Laukite, laukite, laukite... O ko? Kas vyksta? Kokie planai?
TYLA!!! Visą vakarą tik pletkus, nuogirdas girdėjom iš darbuotojų, kurie net nesusiję su pačiais skrydžiais, kol žmonėm trūko kantrybė, kai pakeitė n kartą skrydį į kitos dienos 20 val, o galiausiai 22:30 val...
Man kosmosas! Tikrai darosi įtartina, kad ir kas bevyksta mūsų gimtinej, mums kažkas nepasakoma“, – nerimo neslėpė J. Partikė.
Justina PartikėOro balionaiOro uostas
