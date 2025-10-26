Konferencija
Koncerte „Žemaituko“ Lino Vaitkevičiaus tėčiui atminti – būrys žinomų atlikėjų

2025 m. spalio 26 d. 22:24
Sekmadienio vakarą Plungės kultūros centras prisipildė iki paskutinės kėdės. Čia jau trečią kartą per septynerius metus Linas Vaitkevičius suorganizavo jautrų labdaros vakarą savo tėvo Gintauto Vaitkevičiaus atminimui. Koncerto metu surinktos lėšos atiteks vaikams, sergantiems onkologine liga, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Organizuoti labdaros vakarus paskatino pokalbis su tėvu
Žemaitukas Linas Vaitkevičius, jautriai minėdamas septintąsias mylimo tėvo mirties metines, labdaros vakarui subūrė keliolika atlikėjų.
Visi jie, kaip ir vedėjai bei techniniai darbuotojai, šį vakarą susirinko neatlygintinai dėl kilnaus tikslo – surinkti piniginę paramą onkologinėmis ligomis sergantiems mažiesiems.
„Ėmiau rengti šiuos labdaros vakarus, nes prieš tėvo mirtį turėjau su juo pokalbį. Jis man pasakė, kad jei yra kažkoks šansas kuo nors padėti kitiems, pasinaudok. Tie jo žodžiai man užstrigo, kad tikrai yra šansų. Daugybė atlikėjų, daugybė jo ar mano pažinčių. Taip ir gimė tie Gintauto Vaitkevičiaus atminimo vakarai. Šis – jau trečiasis“, – atviravo Linas Vaitkevičius.
Pirmą kartą toks koncertas surengtas prieš šešerius metus. Kiekvieną kartą pavyksta surinkti vis daugiau pinigų ir ženkliau padėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
„Pirmą kartą buvo labai jautru, nes po tėvo mirties buvo praėję vos metai. Dar vieną labdaros vakarą surengiau prieš du metus, minint penktąsias metines. Tuo metu susirinko virš 1 tūkst. žmonių.
Pirmaisiais metais surinkome apie 12 tūkstančių eurų paramos, prieš dvejus metus – 17 tūkstančių, o šį kartą dar iki paties koncerto buvo surinkta apie 30 tūkstančių eurų. Šiais metais turime tris vaikučius. Labai gaila, kad vienas vaikas nesulaukė mūsų paramos, teko pakoreguoti planus ir rasti kitą vaikelį, kuriam reikia pagalbos“, – pasakoja L. Vaitkevičius.
Parama surinkta iš bilietų, kurie buvo parduoti vos per 7 valandas nuo koncerto paskelbimo. Taip pat iš rėmėjų, kurie įsigijo brangesnius bilietus.
Jautriausias dalykas – geros žmonių širdys
Linas Vaitkevičius sako, kad neįtikėtina, kokie geri žmonės prisidėjo prie šio jautraus vakaro. Didžiulis būrys žmonių atidavė savo energiją ir dovanojo širdies šilumą.
„Visi dirbo neatlygintinai. Tiek technikai, tiek atlikėjai, tiek vedantysis, maisto tiekėjai. Žilvinas Žvagulis atvežė 200 šakočių, kuriuos žmonės galėjo pirkti po 5 eurus ir taip pat prisidėti prie bendros labdaros sumos“, – sakė Linas.
Renginį vedė charizmatiškasis Mantas Stonkus, dainas dovanojo „Patruliai“, „Tabasco“, Steponas Januška, Inga Valinskienė, Vytautas Šiškauskas, „Žemaitukai“, Rolandas Janušas ir Laura Remeikienė, „Man-go“, Andrius Rimiškis, Edmundas Kučinskas, Radži, Adomas Vyšniauskas.
Atlikėjams pritarė gyvo garso grupė ir Plungės simfoninis orkestras.
Tiesa, renginyje turėjo dalyvauti ir Ovidijus Vyšniauskas, tačiau dėl patirtos traumos negalėjo atvykti. Scenos grandą likus vos parai iki renginio sutiko pakeisti jo sūnus Adomas Vyšniauskas ir dovanoti dvi populiarias savo dainas pilnutėlei salei susirinkusiųjų.
„Šių metų renginys tikrai vertas arenų. Bet Plungės išsižadėti negaliu, kitais metais reikės ieškoti didesnės erdvės. Plungei statantis naują kompleksą reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų daryti arenos.
Tikiu, kad ateityje šis labdaros vakaras gali išsiplėsti ir į televizinį projektą, nes visi taip įsitraukia, tiek daug gėrio sukuria. Kai idėja taip suburia žmones – širdis dainuoja“, – jautriai kalbėjo L. Vaitkevičius.
