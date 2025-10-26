Manekenę S. Pancerevaitę ištiko skaudi nelaimė: dėl vienos klaidos – keli lūžiai ir operacija

Apie tai ji prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
Ten S. Pancerevaitė pasidalijo istorija, kas iš tiesų jai nutiko, ir paviešino nuotraukas iš ligoninės.
Pasirodo, Samantai važiuojant dviračiu į kelią netikėtai išbėgo pėsčioji, kuri, pasak moters, net neapsidairė ir taip sukėlė incidentą. Samanta patyrė net kelis lūžius.
Visa tai, anot Samantos, galėjo baigtis kur kas blogiau, tačiau net ir dėl vieno neatsargaus žingsnio jos kasdienybė apsivertė aukštyn kojomis.
„Taigi, didžiausias šios savaitės klausimas – kas nutiko? <...> Gyvenimas gali pasikeisti akimirksniu.
Kaip dauguma iš jūsų žinote, pastaruosius 4–5 metus visur važinėju dviračiu. Tai mano kasdienio gyvenimo dalis ir kažkas, ką tikrai myliu. Tai, kas man nutiko neseniai, galėjo būti taip lengvai išvengta – ir tai primena, kaip svarbu žinoti, kas vyksta aplink mus.
Prieš kelias dienas laukiau prie raudono šviesoforo signalo su savo elektriniu dviračiu. Kai užsidegė žalia šviesa, pradėjau važiuoti – ir iš niekur nieko moteris nusprendė pereiti kelią net neapsidairiusi.
Ji atsidūrė tiesiai priešais mano judantį dviratį. Neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik staigiai stabdyti. Šiek tiek paliečiau ją priekiniu ratu ir ji nukrito ant manęs kartu su dviračiu. Kritau tiesiai ant alkūnės.
Rezultatas: du alkūnės lūžiai, lūžęs riešas ir kitą savaitę artėjanti operacija, kurios metu į ranką bus įdėta metalinė plokštelė. Visa tai todėl, kad kažkas nė sekundės neapsižvalgė.
Ir aš vis galvoju – o kas, jeigu tai būtų buvęs automobilis? Tai galėjo baigtis daug blogiau.
Tuo tarpu manęs laukia 6–8 savaičių gydymas, ribotas judėjimas, skausmas ir ilga gijimo kelionė... Visa tai dėl situacijos, kuri neturėjo įvykti.
Vieninteliai žodžiai, kuriuos ji man pasakė, buvo: „Atsiprašau, tai buvo nelaimingas atsitikimas.“ O tada ji pabėgo.
Prašau – nesvarbu, ar einate pėsčiomis, važiuojate dviračiu ar vairuojate – susikoncentruokite, apsidairykite ir gerbkite kelią. Viena neatsargi sekundė gali pakeisti kito žmogaus gyvenimą“, – apie nemalonų incidentą pasakojo S. Pancerevaitė.