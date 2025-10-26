Močiute tapsianti R. Vilkienė paviešino ypatingus kadrus: šalia jos – ir besilaukianti dukra

Savo „Instagram“ paskyroje Rasa paviešino kelias nuotraukas iš fotosesijos, kurioje ji įsiamžino su brangiausiais žmonėmis pasaulyje – savo dviem dukromis.
Nuotraukose matyti ir besilaukiančios dukros Evos (23 m.) suapvalėjęs pilvukas – anksčiau buvo atskleista, kad ji laukiasi mergaitės.
Kai rugpjūčio mėnesį pasklido žinia, kad R. Vilkienė taps močiute, moteris neslėpė pakilių emocijų.
„Šis laukimas dar labiau suartino mane su dukromis – mes esame viena širdis, viena komanda. Kartu dalinamės motinystės patirtimi, kartu džiaugiamės, kartu laukiame. Tai neapsakoma, kai matai, jog tavo dukros tampa mamomis – jų akys spindi tuo pačiu stebuklu, kurį kažkada ir pati patyriau“, – tada kalbėjo R. Vilkienė.
Šį kartą nuotraukas paviešinusi žinoma moteris negailėjo gražių žodžių savo dukroms ir tikino, kad jos jai – didžiausias turtas.
„Mano brangiosios dukros...
Noriu, kad žinotumėt – viskas, ką darau, darau iš meilės jums. Gal kartais atrodau pavargusi, tyli ar susikaupusi, bet širdyje visada nešu jus. Jūs esate mano stiprybė ir priežastis eiti pirmyn, net kai būna sunku.
Gyvenime būna akimirkų, kai reikia sustoti, paleisti žmones ar situacijas, kurios neša skausmą. Tai nėra silpnumas – tai pagarba sau ir tiems, kuriuos mylime.
Noriu, kad visada mokėtumėt saugoti savo širdis, nebijotumėt sakyti „ne“ ir drąsiai rinktumėtės tai, kas jums gera, net jei kiti to nesupranta.
Aš didžiuojuosi jumis kiekvieną dieną – už jūsų jautrumą, stiprybę, šviesą ir unikalumą.
Kad ir kas benutiktų – jūs visada būsite mano namai, mano šviesa ir mano meilė.
Tiesiog žinokit – viskas, kas išeina, išeina tam, kad atsirastų vietos geresniems dalykams.
O meilė tarp mūsų – ji niekada neišeina“, – dukroms gražius žodžius skyrė R. Vilkienė.