A. Kuzmickaitės kolekcijos pristatyme akį traukė R. Filejevos dukra: žengė podiumu

Renginyje tvyrojo ypatinga atmosfera – susirinkę žmonės turėjo unikalią galimybę pirmieji išvysti stulbinančią A. Kuzmickaitės kūrybą.
Šis vakaras buvo ne mažiau ypayingas ir „TV pagalbos“ žvaigždės Rūtos Filejevos dukrai Emilijai, kuri kartu su kitais modeliais žengė podiumu.
Mergina modelio karjeros siekia jau ne vienerius metus, o taip pat ji yra ir profesionali šokėja.
Kolekcijos pristatymo metu Emilija drąsiai žengė podiumu ir demonstravo nepriekaištingą eiseną.
Naujausioje A. Kuzmickaitės kolekcijoje galima išskirti tris dalis: sudėtingų konstrukcijų drabužius iš firminės juostelės su drugeliu, įvaizdžius iš eko odos bei laisvalaikio ir miego drabužius, sukurtus bendradarbiaujant su didžiausia Lietuvoje trikotažo gamintoja „Utenos trikotažas“.
„Kolekcijos idėja gimė peržiūrint modelius, kuriuos kūriau „Utenos trikotažui“ – bendradarbiaujame jau ketvirtą kartą. Šis prekės ženklas daugelį dešimtmečių garsėja plataus diapazono drabužiais, o jų vizitine kortele tapę laisvalaikio, miego drabužiai ir apatinis trikotažas puikiai dera su mano kūrybine kryptimi.
Aš pati dažniausiai kuriu drabužius kasdienai ir vakarui, tad norėjau sujungti tokį platų drabužių spektrą į vieną visumą. Taip gimė eskizinis kolekcijos pavadinimas „Mano diena“, nes rūbų asortimentas labai platus – nuo dėvimų ryte, dieną, vakare ir net miegant, o aš pati esu visos šios kolekcijos jungiamoji grandis – juk visi drabužiai yra mano pačios sukurti, ir tokių modelių, kokius mielai dėviu pati.
Ši idėja organiškai padiktavo pristatymo ir kolekcijos komunikacijos stilistiką – nuo plakato, kuriame esu aš ir mano „reikalingiausi“ daiktai, iki pristatymo muzikos bei pačių modelių. Mano dieną lydintys garsai integruoti ir į muzikinį takelį – viskas prasideda nuo žadintuvo, vėliau girdimi kiti pažįstami garsai – kavos aparatas, televizijos laidų fragmentai.
Daugumą mano kolekcijų įkvepia mano pačios kasdienybė – šįkart tai dar vienas naujas kampas, tiesiogiai susijęs su kiekviena mano diena ir drabužio vieta joje“, – kolekcijos koncepcija dalijasi dizainerė A. Kuzmickaitė.
Nuskambėjus muzikinio takelio žadintuvui ir suburzgus kavos aparatui, pirmiausia buvo pademonstruoti Agnės Kuzmickaitės ir „Utenos trikotažo“ bendradarbiavimo metu sukurti miego ir laisvalaikio drabužių modeliai.
Šią kolekcijos dalį sudaro drugeliais puoštas apatinis trikotažas, miego drabužiai, pižamos, polo marškinėliai, suknelės, vėsesniam sezonui skirti marškinėliai ilgomis rankovėmis ir aukštu kaklu, megztiniai, kardiganai bei aksominiai laisvalaikio kostiumai.
„Džiaugiuosi bendradarbiavimu su „Utenos trikotažu“, nes galiu įgyvendinti idėjas, kurias būtų sudėtinga išpildyti pačiai – pavyzdžiui, pasiūti kokybišką apatinį trikotažą ar liemenėlę, kurie reikalauja technologinių sprendimų ir patirties.
„Utenos trikotažas“ visa tai turi, todėl galiu būti rami dėl gaminių kokybės. Smagu, kai gali ne tik sukurti, bet ir įgyvendinti idėjas, kurios virsta kokybiškais kasdien dėvimais drabužiais.
Kolekcijoje yra naujienų, bet paraleliai ir toliau dirbame su klientų pamėgtais modeliais. Šios kolekcijos naujiena – vienas mano mėgstamiausių audinių aksomas – aksominiai laisvalaikio kostiumai su prabangos suteikiančiais siuvinėjimais“, – apie kolekciją pasakoja Agnė.
Dizainerės kūrybinė kolekcijos dalis susideda iš dviejų elementų, pirmasis jų – eko oda, medžiaga iš kurios dizainerė anksčiau nėra kūrusi.
Tiesa, nors trikotažas ir eko oda – dvi labai skirtingos medžiagos, kūrybinė dizainerės kolekcijos dalis su pirmąja nekontrastuoja, o savo struktūriškumu ją tik papildo.
Iš eko odos sukurtų suknelių, korsetų ir laisvalaikio kostiumų gama monochrominė, juodai balta. Ją tęsia ir trečiasis kolekcijos elementas – sudėtingų konstrukcijų monochrominiai drabužiai iš firminės juostelės su drugeliu.
Agnė Kuzmickaitė pasižymi kūrybiniu nuoseklumu – juostą buvo galima išvysti ir ankstesnėse kolekcijose – jau matėme tautinės juostos interpretacijas bei juostas iš perdirbtų padėvėtų drabužių, o šiemet dizainerė šį elementą tvariai analizuoja toliau.
Kiekvienais metais A. Kuzmickaitė pristato konceptualias, iki galo išdirbtas kolekcijas, kuriose idėja ir jos įgyvendinimas žengia išvien. Kas atsiranda pirmiau: drabužis ar idėja kodėl drabužis būtent toks? Dizainerė pasakoja, kad viskas vyksta lygiagrečiai.
„Pasąmonėje visada galvoju kokia gi galėtų būti kitos kolekcijos idėja, tačiau tuo pačiu eksperimentuoju be jokio spaudimo sau – laisvai kuriu ir ieškau idėjų.
Pavyzdžiui, drabužių modeliai iš logotipais margintos juostelės gimė po praėjusių metų kolekcijos, kai liko juostelių, naudotų pakvietimams-akreditacijoms. Norėjau jas panaudoti tvariai – tai stilingas, juodai baltas, labai man artimas elementas.
Būtent korsetinės suknelės ir kiti drabužiai iš juostelių yra mano favoritai šioje kolekcijoje, na, o taip pat džiugina praėjusios kolekcijos citata – iš juostelių pasiūtas tautinio kostiumo elementas – karūna“, – sako ji.
Dizainerės kūrybos gerbėjų ir klientų pamėgtas drugelis ir šioje kolekcijoje užima svarbų vaidmenį – jį, kaip marginimo elementą buvo galima išvysti trikotažiniuose ir megztuose gaminiuose.
O taip pat integruotą į džemperių apykaklių konstrukcijas, korsetų sudedamąsias dalis bei, žinoma, drabužiuose iš logotipais puoštų ir į konstrukcijas integruotų juostelių. Kaip ir kasmet, dizainerei Agnei Kuzmickaitei pavyko drugeliui suteikti dar vieną formą ir prasmę, o gerbėjus nudžiuginti savo meistryste ir kūrybiškumu.
Sudėtingų konstrukcijų drabužius iš firminės juostelės su drugeliu, įvaizdžius iš eko odos bei stilingą laisvalaikio ir miego aprangą į darnų reginį sujungė „Glow Studio“ makiažo meistrių bei „Femina Bona“ plaukų stilistų su „Keune kosmetika“ modeliams sukurti įvaizdžiai.
