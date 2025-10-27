Helovino naktį restoranas „HeJi“ virs paslaptinga scena

Šįkart svečiai kviečiami ne tik vakarienės – restorano erdvė virs tikru karnavalu, šokių aikštele, pripildyta magiškos energijos.
Vakaro programoje – specialus svečias iš Armėnijos, Martyno Kavaliausko, Goyos su Ten Walls pasirodymai, o už DJ pulto – charizmatiškasis Kole Audro, klausytojams geriau žinomas kaip Driule XL, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Helovino įgauna prabangos formą
„Vilnius City Carnival“ – tai vakaras, kuriame pasaulinio lygio muzika, magiški vizualai ir gastronomija susilieja į vieną rafinuotą patirtį. Kiekviena detalė čia apgalvota – nuo paslaptingos atmosferos iki šviesų žaismo, kviečiančio pasinerti į nakties magiją.
Norėjome, kad Helovinas taptų ne tik švente su kaukėmis, bet kartu ir prabangos bei meno patirtimi. „Vilnius City Carnival“ – tai kvietimas miestui pamatyti save naujai,“ – sako „HeJi“ kūrybos vadovas Audrius Kolesnikovas.
Muzikos žvaigždės vienoje scenoje
Vakaro muzikinių žvaigždžių meniu – ryškus ir netikėtas. Martynas Kavaliauskas, išskirtinio balso atlikėjas, šiuo metu ruošiantis koncertinį turą arenose, žada intymų, teatrališką pasirodymą.
Jo muzikoje susipina džiazo, pop ir soul skambesiai, spinduliuojantys elegancija, jausmingumu ir stipria emocija. Tuo metu Goya ir Ten Walls duetas sukurs šiuolaikinės elektroninės muzikos ir gyvo vokalo sintezę.
Tarptautinį pripažinimą pelnęs Ten Walls (hitų „Walking with Elephants“ ir „Requiem“ autorius) kartu su galingu Goya vokalu pristatys naują kūrinį, dar niekada neskambėjusį gyvai. Šis pasirodymas taps „Vilnius City Carnival“ vakaro kulminacija – kai muzika ir šviesa susilieja į visapusišką jutiminę patirtį.
HEJI atveria duris naujai patirčiai
Nors gurmanų gretose „HeJi“ jau pelnė vieno įspūdingiausių Vilniaus restoranų vardą, viešam vakarui restoranas duris atvers pirmąjį kartą – Spalio 31-ąją įprastai rami, estetiška erdvė transformuosis į sceną, kurioje susilies elegancija, paslaptingumas ir šiuolaikinės muzikos energija, o specialiai šiam vakarui atkurtas „Vilniaus miesto karnavalo“ konceptas kvies svečius į pasaulį, kuriame ribos tarp muzikos, meno ir mados išnyksta. Tai naktis tiems, kurie mėgsta išsiskirti, vertina estetiką ir prabangą ne tik daiktuose, bet ir akimirkoje.
Kai Helovinas tampa meno ritualu
Helovino naktis – tai laikas, kai pasaulis trumpam pasikeičia, o realybė įgauna kitus atspalvius, tačiau renginio organizatoriai pasakoja, kad „Vilnius City Carnival“ – kur kas daugiau nei dar vienas Helovino vakarėlis.
„Tai vakarėlis, kuriame klasika susitinka su modernia miesto kultūra, o kiekvienas svečias tampa pasirodymo dalimi. Kai muzika, menas ir mada susilieja, o „HeJi“ tampa scena, kurioje paslaptingos kaukės slepia ne baimę, o drąsą būti savimi ir rafinuotą hedonizmą. Tai naktis, kurią prisimins kiekvienas, kas išdrįs įžengti į šį karnavalą“, – sako renginio koncepcijos autorius Audrius Kolesnikovas.
Helovinasrestoranasvakarėlis
Rodyti daugiau žymių