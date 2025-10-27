Po įvykių oro uoste – žinomų žmonių reakcijų banga: negailėjo humoro ir aštrių kirčių

Netrukus socialiniuose tinkluose pasipylė įvairiausių komentarų – pasisakė ir žinomi žmonės.
Tarp jų buvo ir kompozitorius Deivydas Zvonkus, kuris savo „Facebook“ paskyroje paviešino dirbtinio intelekto pagalba sukurtą kūrinį apie meteorologinius balionus.
„Uždarom savaitgalį linksmai“, – rašė žinomas vyras.
Savo nuomonę išsakė ir žinomas virtuvės šefas, verslininkas Vylius Blauzdavičius.
„66 balionai šiąnakt. Vienas rastas. Skirkime daugiau pinigų pensijoms, algoms ir dar kam nors“, – rašė vyras.
Tuo metu laidų vedėjas, komikas Mantas Stonkus pasidalijo scena iš animacinio filmuko „Mikė Pūkuotukas“, kuriame pagrindinis veikėjas skrenda oro balionu.
Šią iškarpą M. Stonkus prilygino dabartinei Lietuvoje vykstančiai situacijai.
„Situacija būtų tokia šiai dienai – geresnės įliustracijos nerasi“, – šmaištavo M. Stonkus.
Apie tai pasisakė ir dažnai be jokių užuolankų kalbantis komikas Benas Lastauskas.
„O galvojom, neatvyks turistai, nes Vilniaus reklamoj gopnikus parodėm. Neatvyks, nes nėra kaip nusileist“, – juokavo jis.
Prie komikų prisijungė ir Olegas Šurajevas, kuris juokavo išsiųsiantis savo balioną.
„Baltarusija siunčia mums balionus. Mes su Premjere nuo ryto dirbame prie slapto ginklo, kad nusiųstume jiems atsaką. Čia – Meška Gintautas F12, karinis balionas. Jis atliko tarnybą Afganistane, bet Rytų fronte jam būtų paprasčiau vykdyti savo misijas. Kol kas šis ginklas puošia tik Premjerės namus, bet poryt, galvojam, pripūsime jį pilnai ir kažką sugalvosim toliau“, – šmaikštavo jis, pasidalindamas iš balionų padaryto meškučio nuotrauka.
Primename, kad sekmadienį orlaivių eismas buvo apribotas keturioms valandoms – nuo 21.42 val. iki preliminariai 1.40 val. Tačiau prieš vidurnaktį ribojimai pratęsti iki 3.40 val.
Kaip informavo NKVC, po šių įvykių uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija.
Oro balionaiskrydžiaiVilniaus oro uostas
