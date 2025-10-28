Audronė Bunikienė pikantišką kadrą iš vonios: „Vazų nebeužteko“

Prieš kurį laiką žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo netikėtu kadru, kuris sulaukė išskirtinio internautų susidomėjimo.
Audronė pasirodė gulėdama vonioje, tačiau ją supo visai ne vonios putos, o Žolinių laikotarpiu pririnktos laukų gėlės ir žolės.
Portalui Lrytas A. Bunikienė atskleidė, kad tokia idėja gimė visai neplanuotai.
„Kai būna Žolinės, kiekvienais metais išvakarėse aš einu į pievas, renku gėles ir įvairiausiais būdais jomis dekoruoju savo namus, dedu į įvairias vazas. Man Žolinė yra nepaprastai graži šventė, tik kas man joje nepatinka, kad jau tada žinai, jog ateina ruduo.
O laukų gėlės man pačios gražiausios ir jų neprisirinkti – lyg kažko netekti. Taip ir prisirinkau jų labai daug.
Prisirinkau pilną bagažinę, žinokite, man vazų nebeužteko. Galvoju, ką daryti, kad jos nenuvystų... Aš vargau, vargau, kol į galvą šovė mintis jas pamerkti į vonią, kol surasiu vazas.
O po to, kaip visi sako: „Aš išsimaudžiau rožių vonioje“, tai aš nusprendžiau išsimaudyti laukų gėlių vonioje“, – su šypsena kalbėjo A. Bunikienė.
Audronė BunikienėvoniaŽolinė
