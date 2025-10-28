Konferencija
Audronė Bunikienė pikantišką kadrą iš vonios: „Vazų nebeužteko“

2025 m. spalio 28 d. 11:03
Lrytas.lt
Šiltą vasaros vėjelį, bėgantį vasaros pievomis, jau pakeitė krentantys rudeniniai lapai ir lietus. Tačiau visuomet pozityviai nusiteikusios dizainerės Audronės Bunikienės širdyje, regis, vis dar šviečia vasaros saulė.
Prieš kurį laiką žinoma moteris savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo netikėtu kadru, kuris sulaukė išskirtinio internautų susidomėjimo.
Audronė pasirodė gulėdama vonioje, tačiau ją supo visai ne vonios putos, o Žolinių laikotarpiu pririnktos laukų gėlės ir žolės.
Portalui Lrytas A. Bunikienė atskleidė, kad tokia idėja gimė visai neplanuotai.
„Kai būna Žolinės, kiekvienais metais išvakarėse aš einu į pievas, renku gėles ir įvairiausiais būdais jomis dekoruoju savo namus, dedu į įvairias vazas. Man Žolinė yra nepaprastai graži šventė, tik kas man joje nepatinka, kad jau tada žinai, jog ateina ruduo.
O laukų gėlės man pačios gražiausios ir jų neprisirinkti – lyg kažko netekti. Taip ir prisirinkau jų labai daug.
Prisirinkau pilną bagažinę, žinokite, man vazų nebeužteko. Galvoju, ką daryti, kad jos nenuvystų... Aš vargau, vargau, kol į galvą šovė mintis jas pamerkti į vonią, kol surasiu vazas.
O po to, kaip visi sako: „Aš išsimaudžiau rožių vonioje“, tai aš nusprendžiau išsimaudyti laukų gėlių vonioje“, – su šypsena kalbėjo A. Bunikienė.
